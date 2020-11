Aitana y Sebastián Yatra se montan su propio ‘Carpool Karaoke’ con todo tipo de confesiones, secretos y covers

Desde su colaboración Corazón Sin Vida, Aitana y Sebastián Yatra se han revelado como una de las mejores parejas musicales de los últimos meses. Con unas voces de lo más dulces, ambos artistas han ido revelando a través de los meses una cosa que pocos se esperaban: Son grandes amigos.

Ahora, ambos han subido vídeos haciendo un Carpool Karaoke, el formato ideado por James Corden de entrevistas musicales durante un trayecto en coche. Con Yatra al volante, Aitana empieza el vídeo subiéndose al coche con algo de miedo, "nunca he ido con Sebastián Yatra en un coche donde él conduzca", le decía la artista entre risas.

Con un formato de doble entrevista para ambos, la información que se sacan mutuamente no tienen desperdicio. Empezando por una entrevista del colombiano a la catalana, se descubren datos de la intérprete de SPOILER que pocos conocían, como que la artista viviría en Los Ángeles de no residir en España o que no escucha piropos hacia ella en la calle, si no a su música, algo que le encanta.

Las covers no cesan, aunque el momentazo del vídeo es sin duda el intento de Yatra por alcanzar los agudos de Aitana en + (Más). También destaca su confesión de no ser supersticiosa "para nada", pese a su comentada decisión de no cantar una canción en su pasada gira por "mal augurio".

En el turno de Aitana como entrevistadora, ha conseguido sacar su vena periodística para descubrir que Yatra podría tener "posiblemente" una colaboración con Ozuna. Aquí la segunda parte:

Aitana y Sebastián Yatra se montan su propio ‘Carpool Karaoke’ con todo tipo de confesiones y mucha música

Descubriendo que la cantante tiene miedo a volar, juntos han cantado alguno de sus respectivas colaboraciones como Tu Foto del DNI o Chica Ideal. De esta última, se revela que no dice "Ideal" en ninguna parte del tema, sino "gyal". Una sorpresa que Aitana, como cualquier seguidora de Yatra, no se esperaba.