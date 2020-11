Orlando Bloom revoluciona Twitter con dos fotos: “No puedo dejar de pensar en sus piernas”

Orlando Bloom está dando mucho que hablar en las redes sociales este miércoles 25 de noviembre. No, la estrella de Hollywood no se encuentra promocionando una nueva película o una serie. Tampoco ha sido por unas declaraciones que haya dado a la prensa o por haber compartido una foto junto a su hija recién nacida. No, lo que está dando que habla son unas imágenes de unos paparazzi que lo han capturado saliendo después de hacer la compra (esta vez con pantalones).

El actor aparece en las fotos junto con un look deportivo, recién salido del gimnasio, con unos cafés en una mano y unas bolsas de papel en la otra. ¿Será el desayuno para su pareja Katy Perry?

Pues bien, lo que ha revolucionado (las hormonas) de Twitter ha sido el impresionante cuerpo que luce el celeb. Las piernas, bien definidas y musculosas, han sido uno de los principales reclamos de la imagen por los usuarios y usuarias de la red.

¡Pero no ha sido la única! También ha dado mucho que hablar el trasero del protagonista de Piratas del Caribe. De hecho, el tuit inicial que ha compartido el usuario @witnessmatts bajo el nombre “DADDY BLOOM”, lleva más de 53 mil me gusta tres mil retuits.

Estos son solo algunos de los comentarios que han generado las fotos:

“Quien pudiera ser la cati perri y que orlando bloom te llene de calcio”

“Es el mejor papel de Orlando Bloom hasta la fecha”

“Las fotos de Orlando Bloom bendijeron mi día”

“Orlando Bloom cumpliendo los antojos de Katy Perry”

“Pensando en las piernas de Orlando Bloom”

Tendremos que esperar para saber si esas piernas definidas forman parte de un nuevo proyecto cinematográfico del actor. ¿Estará preparando un nuevo papel de escalador?