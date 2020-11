David Summers (Hombres G): “No parece que el reguetón vaya a durar eternamente”

Hombres G puede presumir de haberse mantenido durante 40 años con la misma formación y seguir llenando grandes recitos colgando el cartel de ‘no hay entradas’. No hay muchos casos como el suyo. Ahora están preparando nuevo álbum que verá la luz en 2021.

David Summers asegura que ya no buscan sorprender como cuando eran más jóvenes. Ahora su intención es hacer “canciones preciosas” y en eso están metidos. Parece ser que el confinamiento ha sido más productivo de lo esperado.

El urban latino

Siguen abonados a pop, el género en el que han desarrollado toda su carrera después de abandonar su etapa punk cuando eran unos adolescentes. Hablando con David le hemos preguntado si caerán en las garras del urban latino que predomina a día de hoy. Lo tiene bastante claro, “nuestro reino no es de ese mundo, no entramos en eso”.

Pero que conste que no tiene nada contra el género. “Me preguntan muchísimo por el reguetón con la intención de que hable mal de él y no lo voy a hacer nunca. Para mí solo es un género y no estoy en contra de ningún género en concreto. Creo que la gente puede hacer lo que quiera y estoy seguro de que ese tipo de música a mucha gente le hace feliz y me parece maravilloso”, asegura.

Para alguien que lleva cuatro décadas viendo las idas y venidas de la industria, el urban latino es una tendencia más. “Ahora es lo que está de moda, pero a ver la capacidad que tienen los artistas en concreto… porque aquí lo importante son los artistas. Dentro de cada género hay algunos horribles, otros normalitos y otros maravillosos. A ver la capacidad que tienen esos que son buenos, de mantenerse y de afianzarse, eso es lo más jodido”, reflexiona.

Fecha de caducidad

Hay quien ya habla del urban latino como el nuevo pop, David, no está tan convencido. “No parece que el reguetón vaya a durar eternamente, parece algo más del momento, como lo fue en su día aquí en España, cuando se puso muy de moda lo aflamencado. Hubo un momento que todo lo que molaba era flamenco. Luego se puso de moda la música cubana, maravillosa, pero tuvo su momento, luego a la gente se le pasó. Estas cosas son así. Lo difícil es mantenerte en tu rollo”, recuerda.

Al final, la música no depende tanto del género como de las canciones, o eso es lo que piensa el cantante de Hombres G. “A mí me gustan las canciones bonitas y me da igual el género”, afirma, “que tenga una letra veraz, que te ponga los pelos de punta… Me gustan las canciones bonitas, las haga Nate King Cole, las haga Bob Marley, las hagan los Beatles o los Sex Pistols. Me gusta una canción y no me encarcelo con ningún género”.