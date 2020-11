Katherine Heigl (‘Anatomía de Grey’) alucina con el significado de ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles

Watermelon Sugar de Harry Styles se ha convertido en una de las canciones del año. De hecho, gracias a este tema de su segundo álbum de estudio, Fine Line, el británico ha conseguido ser por primera vez en su carrera número 1 en Estados Unidos. Y es que este disco le está dando muchas alegrías al artista. Sin ir más lejos, puede ganar tres premios Grammy 2021 por él: mejor canción pop por Watermelon Sugar, mejor videoclip por Adore You y mejor álbum pop.

En LOS40 Music Awards, Harry Styles también puede llevarse tres premios a casa el próximo 5 de diciembre de la categoría internacional: mejor artista del año y mejor álbum. Vamos, que Harry está que no para.

De este modo, no nos extraña que Watermelon Sugar siga dando tanto que hablar meses después de su lanzamiento. Esta vez ha sido por la reacción que ha generado en una de las estrellas de Anatomía de Grey: Katherine Heighl.

La actriz ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram donde aparecen sus hijos bailando al ritmo de la divertida canción. Lo que no se esperaba la estrella de la televisión es que uno de sus seguidores le explicase el significado real de la letra: “Oh, no, esta canción habla sobre practicar el sexo oral a mujeres, pero los niños no necesitan saberlo”.

Heigl, que también se había quedado en el significado superficial del tema de Harry, no ha dudado en contestar con mucha sorpresa: “¿¿¿Los niños??? ¿Y yo qué? Pensaba que era una canción aleatoria, sin sentido, sobre sandía y azúcar y… bueno, no tenía ni idea de lo que realmente decía la canción, pero el sexo oral ni se me pasó por la cabeza. Supongo que Harry (Styles) y yo tenemos distintos adjetivos para describir la experiencia”.

La reacción de la actriz ha sido muy aplaudida por sus seguidores y seguidoras. Algunos de ellos se han sincerado, reconociendo que tampoco sabían el verdadero significado de la canción.