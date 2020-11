Los 11 datos más curiosos de los cantantes de 'Jerusalema'

Esta pandemia pasará y su recuerdo se disipara con el paso de los años. Aunque nos costara mencionar aspectos positivos de ella, habrá una melodía que siempre recordaremos y esa es Jerusalema, el himno de esperanza que unió a los cinco continentes. Master KG y Nomcebo Zikode crearon una melodía que no entiende de fronteras, con la que millones de habitantes del mundo nos sentíamos cogidos de la mano y soñando con un futuro mejor. Jerusalema, esa canción que nos dejó a todos boquiabiertos por su verdadero significado, se ha convertido en un fenómeno mundial que llegó para quedarse y dejar su firma en la historia de la música. Igual que sus creadores, por eso, hoy repasamos los detalles más curiosos de su vida, sus orígenes y cómo afrontan el éxito mundial de Jerusalema.

1. Raíces sudafricanas

Ambos artistas son sudafricanos, Master KG, cuyo nombre real es Kgaogelo Moagi, nació en 1996 Calais Village en Limpopo, una de las provincias más pobres de África, mientras que Nomcebo nació en Mpumalanga en 1985.

2. El poder femenino que quisieron dar a 'Jerusalema'

En Sudáfrica se hablan 11 idiomas oficiales, de ellos, Master KG eligió el venda para la letra de Jerusalema, no sólo por su dulzura y su ritmo, también porque este es uno de los idiomas oficiales de su Limpopo natal. El pueblo venda no es muy numeroso y destaca por su afecto al mundo espiritual, de ahí el significado de la canción. Y también que Nomcebo sea la voz principal, pues en esta población africana, las mujeres ocupan un lugar importante dentro de la cultura e incluso llegan a posicionarse de manera jerárquica en la sociedad.

3. La figura de Master KG y Nomcebo en la canción

Según una alegoría bíblica, existe una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. A esa Jerusalén celestial le canta Nomcebo como en una plegaria: "Protégeme, bendíceme". En la biblia, la Jerusalén terrenal está representada por el hombre, el Dios Padre donde sus hijos sirven como esclavos y la mujer simboliza la Jerusalén celestial, Dios Madre, donde sus hijos son libres. Por eso, en la canción, Master KG ocupa el lugar masculino, el terrenal y Nomcebo, el lugar celestial femenino en honor al poder de la mujer en la cultura venda.

4. Master KG compone desde los 13 años

Master KG comenzó a componer con beats cuando tenía trece años. Su carrera empezó a alzar el vuelo cuando contacto con Dj Maebela. En 2016, tras muchos años de práctica y dedicación, lanzó su primer sencillo, Situation. Pero no fue hasta 2018 cuando su trayectoria despegó con su álbum debut Skeleton Move, un disco que se apoderó del éxito en todo el continente africano.

Los 11 datos más curiosos de los cantantes de 'Jerusalema'

5. Nomcebo era la única persona que podía poner voz a 'Jerusalema'

Nomcebo Zikode es licenciada en tecnología de la información y, aunque probablemente tenga una de las voces más profundas y angelicales que hayamos escuchado nunca, su carrera musical siempre había estado a la sombra de otros cantantes. Master KG supo desde el primer momento que la única voz que cabía en Jerusalema era la de Nomcebo. "La llamé, ella vino al estudio, nos sentamos juntos, se la hice escuchar y le dije que quería que la canción fuera lo más espiritual que pudiera ser. Ahí nos pusimos a bajar ideas y entonces este Jerusalema, Jerusalema ikhaya lami salió así de la nada, mientras estábamos relajados. ¡Y nos gustó! Dijimos: ¿Está bien? ¡Sí, sí, sí! Vamos a dejarla así. Entonces la grabamos y desde ese momento comenzamos a amarla". desveló el Dj

6. Master KG elegido Mejor Artista en Electro Africano

La breve pero intensa carrera de Master KG acumula ya varios galardones, en 2018 fue reconocido como Mejor Artista en Electro Africano con su canción Skeleton Movement que también ganó otros dos premios como Mejor Canción del Año y Mejor Canción de baile. En 2019 recibió el premio como Mejor Artista Masculino de Sudáfrica.

7. 'Jerusalema' evitó la pérdida de una voz prodigiosa

Un año antes del éxito de Jerusalema, Nomcebo estaba a punto de renunciar a su sueño de ser solista. "Estaba a punto de perder la esperanza, cuando Master KG me lo propuso pensé, ¿Ahora?", afirmó en The Guardian. Tras el éxito de Jerusalema, Nomcebo se decidió a emprender su camino por solitario y estrenó su álbum début, Xola Moya Wami, un proyecto que incluye varias canciones con su amigo y compañero, Master KG y cuya canción principal ha sido un éxitazo en Sudáfrica posicionándose como platino.

Los 11 datos más curiosos de los cantantes de 'Jerusalema'

8. En un futuro, Nomcebo podría cantar 'Jerusalema' en español

Jerusalema ha sido versionada en muchos idiomas, de todos ellos, Nomcebo afirmó que el que más le gustaría aprender sería español para poder cantar en él, según afirmó en una entrevista para la Televisión sudafricana. Así que, ¿Quién sabe? Ojalá en un futuro podamos disfrutar de la voz de Zikode en nuestro idioma.

9. Master KG no sólo es dj

A pesar de que Master KG está rompiendo los esquemas convirtiéndose en uno de los Djs más conocidos mundialmente, él no quiere limitarse a la música house. Él mismo habló en una entrevista para la televisión sudafricana que él es músico, y por eso, no quiere estancarse en un solo estilo. "Solo quiero hacer música", sentenció

10. Master KG sueña con una colaboración con Rosalía

El propio artista de Jerusalema confesó en una entrevista con Los40 que es fan de Rosalía e incluso le lanzó una propuesta para una colaboración con ella. A la pregunta que si le gustaría cantar con ella respondió: "Sí, sí. Eso sería increíble. Intentaré hablar con mi equipo y podemos llamar a la puerta y ver si quizás ella pueda..."

11. Los artistas no esperaban que la canción tuviera repercusión internacional

Jerusalema fue toda una serendipia. Los artistas sabían que para que la canción tuviera proyección internacional, lo más indicado era cantar en inglés. Zikode prefirió mantenerse dentro de su lengua madre porque ni siquiera se imaginaban que Jerusalema pudiera llegar a otros países. "No me estaba enfocando en ser Beyoncé", contó en una entrevista. "Simplemente era yo, cantando lo que sé". afirmó Zikode. A la mañana siguiente de grabar la canción, ella escuchó la grabación en su coche. "Tenía la piel de gallina en todo el cuerpo", recordó en una entrevista. Quién le iba a decir a ella que Jerusalema no sólo sería la canción número 1 en cientos de listas internacioneales sino también uno de los bailes más interpretados en las redes sociales. ¡Aquí puedes aprender sus pasos!