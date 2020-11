LOS40 Music Awards 2020: ¿Conoces a los djs y productores nominados a Mejor Artista/Productor Dance?

LOS40 Music Awards 2020 tiene en su categoría Internacional una nominación para los Mejores Artistas y Productores Dance. Y es que no todo en este mundo son sonidos urbanos y latinos. En la variedad está el gusto y por ello cinco djs y productores musicales competirán el próximo 5 de diciembre por alzarse con el que sería su primer premio con LOS40.

Topic, Surf Mesa, Nea, Joel Corry y Regard son lxs djs y productores nominadxs para este galardón de Mejor Artista o Productor Dance. Aquí puedes descubrir algunos datos curiosos del despegue musical de los candidatos en una ceremonia de entrega que será inolvidable. Queda muy poco para que podamos disfrutar de la ceremonia de entrega de nuestros premios. Será una noche única que podrás seguir el próximo 5 de diciembre desde las 21h en los40.com, la app y el youtube de LOS40 y Divinity.

Topic

El nombre de Topic comenzó a ser muy conocido en nuestro país a raíz del estreno de Breaking me, la colaboración que estrenó en diciembre de 2019 junto a A7S. El tema se fue convirtiendo poco a poco en un imprescindible de las listas internacionales. Pocos conocían entonces a este DJ y productor alemán/croata cuya apuesta musical sorprendió a todo el mundo.

Todo parecía predeterminado para que Tobias Topic triunfara en la industria musical. Hasta su apellido no presente en ningún dj anterior y que le ha servido para conquistar la fama. Breaking me es la culminación de una larga carrera ya que arrancó en 2014 con la publicación de Light it up, preludio de su debut discográfico: Miles. El pasado 19 de agosto, Topic y A7S lograban el número 1 de LOS40 después de haberse convertido en uno de los hits de un verano atípico.

Un productor y dj que no tiene reparos en lanzarse a nuevos territorios como sucedió con su primera canción en castellano, Solo Contigo, en la primavera de 2018. Para ello se rodeó del catalán Juan Magán y de la cantante y compositora Lena. Pocas fronteras le quedan por traspasar a este sorprendente artista que busca su primer LOS40 Music Award a Mejor Artista o Productor Dance de LOS40.

Joel Corry

Joel Corry es otro de los nombres propios de finales de 2019 y de este 2020 que han convertido a este artista británico en referencia del género de los últimos tiempos. Triunfó con Sorry, primero, y está arrasando con Head and heart junto a MNEK. Dos producciones musicales que le han valido el reconocimiento internacional y su primera nominación a LOS40 Music Awards.

A sus 31 años, este londinense ya nos ha demostrado que es polifacético: realities de televisión, fitness, dj y productor musical... Pero rebuscando en sus raíces uno es capaz de descubrir que la electrónica llegaría bastante después de que se volviera loco con el 'garage'. Su fama en la cabina fue creciendo hasta que en 2015 llegó su debut discográfico (Back Again, Ministry of Sound Australia).

Sería algo así como el principio del fin de aquel Joel Corry para dar paso a un renovado Joel Corry al que los sonidos electrónicos underground cautivaron tras un viaje a Ibiza. Fruto de esa mezcla de sonidos ha sido capaz de generar sus mayores hits que suenan una y otra vez en las pistas de Reino Unido y que han comenzado a conquistar España. Nada extraño si tenemos en cuenta que ha trabajado como compositor y productor para estrellas como Dua Lipa, Little Mix, Clean Bandit, Selena Gomez, Beyoncé o Madonna.

Regard

Dardan Aliu es el nombre detrás de DJ Regard. A sus 27 años, este joven nacido en Kosovo se ha convertido en una de las últimas estrellas de la música electrónica. Ride it es la canción que le ha abierto las puertas del éxito. Una versión del éxito de Jay Sean que ya triunfara en 2008 y que este dj ha devuelto a la cima de las listas dance de México, Estados Unidos, Reino Unido...

Como viene sucediendo en los últimos tiempos, el éxito de Ride it no se hubiera producido, o al menos no de una manera tan rápida y viral, sin la ayuda de TikTok. El tema de Regard se convirtió en un fenómeno de la red social y millones de tiktokers en todo el mundo aprovecharon esa estética de desfase total que se puede ver en el vídeo para poner banda sonora a sus mejores noches de fiesta.

Después de Ride it, Regard ha publicado Secrets (junto a Raye) y Say my name (junto a Dimitri Vegas y Like Mike. Parece que el dj está en plena forma y probablemente no sea esta la última vez que le veamos peleando por convertirse en el Mejor Artista o Productor Dance. ¡Buena suerte!

Nea

¿Se puede conquistar el éxito en todo el mundo a través de una broma? Nea es el fiel reflejo de que sí se puede. Solo así se entiende Some say, canción que la solista sueca creó mientras uno de sus compañeros cantaba Blue de Eiffel 65.

El resultado de esta versión, parodia, o como prefiráis llamarlo es un tema que ha conquistado las listas de ventas en medio planeta. Con un espíritu diferente del original pero influido por esa mezcla de culturas y sonidos que tan bien representaba el grupo italiano.

A lo largo de los últimos 5 años, Linnea Södahl ha sido parte del equipo no oficial de Compositores Nacionales Suecos. Acumula mil millones de streams como cocreadora de Lush Life, Don’t Worry Bout me y TG4M de Zara Larsson. Además, trabaja con SKOTT, Tinie Tempah, Axwell y Tove Styrke. Nacida en Sudáfrica y criada en Suecia, Linnea ya se ha ganado un lugar en la historia del pop, aun siendo una artista prácticamente desconocida.

Nea es la única mujer nominada a Artista/Productor Dance y también la única de los nominados que actuará en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2020 que se celebrarán este próximo 5 de diciembre.

Surf Mesa

Si la anterior nominada está triunfando con una nueva versión de una canción de un par de décadas atrás, Surf Mesa lo está haciendo con una nueva visión de un clásico de 1967. Cuando Can't take my eyes off you comenzó a triunfar en Estados Unidos, Powell Aguirre, el joven detrás de Surf Mesa, aún no había nacido y quedaban 33 años para que lo hiciera.

A sus 20 años, este chaval de Seattle (Washington, Estados Unidos), ha modernizado este imprescindible de la música con ILY (I love you, baby) descubriéndola a toda una generación de tiktokers que probablemente nunca sabrán en realidad quién fue Frankie Valli.

Surf Mesa y Emilee han conseguido un éxito completamente sorprendente. De hecho, la canción suma más de 250 millones de reproducciones en Spotify y 40 en Youtube.