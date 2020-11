La música se vuelca con The Weeknd tras su polémica con los Grammy

The Weeknd y su polémica con los Grammy parece algo que no va a extinguirse a corto plazo. Hace casi una semana que conocimos las nominaciones a los premios de la industria musical estadounidense y son muchas las voces de la música que siguen sumándose al apoyo y a la campaña en defensa del músico y productor.

Artistas de todo tipo y condición están secundando la protesta y las palabras de Abel Tesfaye que conocimos a las pocas horas de darse a conocer las candidaturas. Nadie entiende como After hours ha podido irse de vacío en la ceremonia de entrega que tendrá lugar el próximo año.

Algunas, como Halsey, no han tenido reparo en mostar su apoyo a The Weeknd pese a que ello vaya a suponer formar parte de una presunta lista negra para los organizadores de los Grammy. Porque su disco, al igual que el del solista, tampoco aparece en las nominaciones: "He estado pensando y quería elegir las palabras cuidadosamente porque un montón de gente me ha mandado su simpatía y sus disculpas desde las nominaciones (...). Los Grammy no siempre tienen que ver con la música o la calidad y la cultura. Estoy encantada por mis talentosos amigos que han sido nominados pero espero más transparencia o una reforma. Pero estoy segura que este post me va a meter en la lista negra de cualquier forma" escribía la intérprete en Instagram.

Drake también ha sido contundente, rotundo y muy duro con los premios: "Creo que deberíamos dejar de hacernos los sorprendidos cada año cuando vemos la desconexión total que existe entre la música y estos premios y aceptar que lo que una vez fueron la forma de reconocimiento más importante nunca más va a preocuparse por los artistas del momento o por los que vendrán después". Y si alguien pensaba que las palabras de Drake llegan desde el rencor, hay que recordar que este año suma dos nuevas nominaciones a estos premios.

Charlie Puth, Akon, Kid Cudi, Tinashe, Bruno Mars o Jordan Daley han sido otras de las estrellas que en las últimas horas han mostrado su apoyo a The Weeknd con palabras tan descriptivas como "robo" o los emojis de una papelera de basura.

No llegan al nivel de The Weeknd después de conocer las nominaciones pero es que la explosión del músico fue espectacular. A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, el músico publicó un duro y contundente mensaje en el que hablaba de corrupción y en el que exigía explicaciones: "Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia".

A The Weeknd le han mostrado su apoyo todo tipo de artistas. En su post ha recibido respuestas de Cali y El Dandee, Luke Holland, el brasileño Mc Lan y Pharrell Williams entre otros nombres conocidos en las que estos comparten su enfado y le muestran su apoyo. También lo hizo Elton John, muy breve y conciso: "En mi humilde opinión, Blinding Lights es Canción del año y Grabación del año en los Grammy".

2020 ha sido, sin lugar a dudas, el año de mayor éxito en la carrera de The Weeknd con un dominio casi total de las listas de ventas durante todo el año, su espectacular actuación en los American Music Awards 2020 y su show para la Super Bowl 2021 ya confirmado. Abel Tesfaye es además uno de los máximos nominados a LOS40 Music Awards 2020 con cuatro candidaturas.