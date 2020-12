Arón Piper: “Élite te da la tabla de surf y la ola, pero no te enseña a surfear”

Arón Piper se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la ficción española. En tan solo tres años su vida ha pegado un vuelco de 180 grados gracias al fenómeno que ha supuesto Élite. El joven da vida a Ander en la serie, habiéndose ganado una enorme legión de fans. De hecho, solo en su cuenta de Instagram suma casi 13 millones de seguidores y seguidoras.

Pero su carrera delante de las cámaras empezó mucho antes. De hecho, con tan solo 16 años, protagonizó una película junto a Maribel Verdú llamada 15 años y un día. En aquella cinta, Arón daba vida a un adolescente conflictivo al que expulsan del colegio. Ahora, siete años después, con 23, parece que Arón se pone una vez más bajo la piel de un estudiante de instituto.

Lo hace en El desorden que dejas, la serie de ocho capítulos que ha creado Carlos Montero (el mismo que ha estado detrás de Élite), inspirada en el libro que homónimo que escribió en 2017. Esta vez, Arón da vida a Yago, un joven con bastantes problemas que le dará más de un quebradero de cabeza a los personajes de Inma Cuesta y Bárbara Lennie. El propio actor nos confiesa en una entrevista para LOS40 que Yago lo único que tiene en común con Ander es la edad:

“Me llegó y era algo que yo ya había hablado con Carlos un montón de veces y tenían un gran pintón. Se trata de un proyecto totalmente distinto a Élite y, aunque vuelva a ser un chico de instituto, el instituto no es la pieza principal de la serie. Se trata de una serie adulta, donde no se centra en los jóvenes de la clase”.

“Élite te da la tabla de surf y la ola, no te enseña a surfear tampoco”, confiesa el actor cuando le preguntamos si ha sido complicado dejar aparcada esa faceta más juvenil para entrar en un proyecto más maduro como es El Desorden que dejas.

“Me viene como anillo al dedo porque esto sale ahora, justo después de una tercera temporada de Élite, y que no tiene nada que ver con Ander. Me ha venido muy bien porque se va a ver ese cambio de registro”, comienza explicando Arón. Además, el joven asegura que esta serie va a aportar “muchas cosas buenas” a su carrera.

Cuando terminé la tercera temporada de Élite tampoco me llovían los proyectos

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos por toda una generación, al actor tampoco le llegaban muchas ofertas tras Élite: “Cuando terminé la tercera temporada tampoco me llovían los proyectos, la verdad. No estaba en la posición de rechazar trabajos o de que me vinieran a mí directamente”.

Sobre su música

Este 2020, Arón también ha apostado por empezar una carrera musical en paralelo. El cantante lanzó su primer single Sigo el pasado mes de abril ante la sorpresa de sus seguidores y seguidoras. ¿El resultado? Que solo en Youtube sume más de cuatro millones de reproducciones.

Luego llegaron Mal, Todo y Friends, con resultados parecidos y posicionándose en las listas de tendencias durante los días de su lanzamiento.

Arón quiere compaginar la interpretación con el mundo de la música y de momento no tiene pensado aparcar ninguna de las dos facetas:

“Mi sueño sería hacer tres películas al año y tener tiempo entre cada una a dedicarme a la música. Sí que es verdad que si estás en una serie que requiere tanto tiempo como Élite es muy difícil dedicarte a otras cosas. Más tiempos de COVID. Yo ahora no puedo cerrar una sesión de estudio porque quién sabe si voy a poder ir. Es un poco caótico”

Mi sueño es hacer tres películas al año y tener tiempo para dedicarme a la música

Arón opina que con proyectos que tienen un principio y un final como su nueva serie sí que podría llevar estas dos carrera sin problema: “No tengo intención de aparcar una de las facetas, me gustaría llevarlas a la par. Si me meto en proyectos más cortos o con principio y fin como El desorden que dejas, sí que tengo más tiempo para dedicarle a la música”.

Sin duda, Arón Piper va a dar mucho que hablar gracias a su personaje de Yago, donde los espectadores y espectadoras conocerán una nueva faceta interpretativa suya.

El desorden que dejas llega a Netflix el próximo 11 de diciembre.