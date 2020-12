Macarena Gómez opina sobre el feminismo y le llueven las críticas: "La mujer necesita del hombre"

Macarena Gómez ha llegado hasta lo más alto de las tendencias y no precisamente por el estreno de 30 monedas, la nueva serie de Álex de la Iglesia en la que comparte reparto con Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner, sino por sus palabras sobre el feminismo que no han gustado a todo el mundo.

En una entrevista en el programa de Badoo Este es el mood, la actriz ha hablado sobre su carrera, sobre su visión del feminismo y sobre el machismo en la industria cinematográfica de nuestro país.

El tema en cuestión comenzaba con su respuesta a la pregunta de si cree que aún faltan más personajes femeninos protagonistas o con más fuerza en las tramas "Si no hay personajes femeninos protagonistas es porque el guionista o la guionista no los escribe. Entonces, ¿qué voy a reivindicar yo? (…) Creo que hasta la fecha han tenido más voz los guionistas que las guionistas y yo conozco muchos más hombres guionistas que mujeres. Y al ser hombres, normalmente escriben sobre lo que más conocen, que es su propio sexo. Entonces escriben más papeles para hombres. Y esa es la gran tristeza", opinaba la actriz que continuaba exponiendo su opinión: "Esto es un proceso muy lento, yo creo que el problema que está ocurriendo es que queremos que se produzca un cambio muy radical. Pero no creo que haya que imponerlo, estoy en contra."

Macarena Gómez y sus declaraciones sobre el feminismo

Una afirmación que despertó la curiosidad de su entrevistadora que, inmediatamente, le lanzaba la pregunta: "¿Crees que estamos forzando el feminismo?" Una cuestión a la que, aún siendo consciente de las duras críticas a las que iba a tener que enfrentarse por sus palabras, afirmaba tajantemente: "Yo creo que sí."

Hablando de sus experiencias en diferentes conversaciones sobre el feminismo con otras mujeres explicaba: "Lo que no me gusta son las mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres. La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Somos iguales que los hombres, pero no podemos degradarlos ni denigrarlos", sentencia la protagonista de La que se avecina quien ha asegurado que "ha sentido que hay un discurso de odio hacia los hombres."

Ahondando en este tema y en la importancia que desde su punto de vista tiene la educación, Macarena García afirmaba que ella siempre se ha considerado una persona muy feminista y ha puesto como ejemplo el hecho de que cuando comenzó a trabajar una semana después de haber dado a luz a su hijo, asegura que fueron muchas mujeres las que le criticaron por ello. "Pues tiene un padre, que lo cuide él", zanjaba la actriz.

Sin embargo, entre medias de estos testimonios llegaba otro de los puntos de la entrevista por los que Macarena Gómez ha recibido mayores críticas. Y es que, la actriz ha asegurado que son este tipo de comportamientos los que la sociedad tiene que cambiar en lugar de otras cuestiones, para ella menos importantes, como el uso del lenguaje inclusivo, debate al que ha denominado "chorrada".

Dicho esto, ha vuelto a hacer hincapié en que para ella lo realmente importante es enseñar a que hombres y mujeres deben hacer las mismas cosas. Una entrevista que cerraba el debate sobre el feminismo con un último asunto y no menos importante, en el que respondiendo a la pregunta correspondiente, Macarena Gómez ha asegurado rotundamente que tras muchos años de experiencia en la industria del espectáculo, ella jamás se ha sentido cosificada.

Sin duda, unas palabras que han dividido totalmente a la audiencia. ¡La polémica está servida!