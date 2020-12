Call of Duty, Crash Bandicoot y Tony Hawk's, trilogía de juegos imprescindibles estas Navidades

Know your history…



...and all the Official Launch Intel on #CallofDuty #BlackOpsColdWar!



🌐 Landing Site: https://t.co/ae0jmIUEiv

📡 Launch Blog: https://t.co/kurhjs8M6y

🪖 Boot Camp: 30 Tips: https://t.co/U09E0LXbqO

🎮 Controls Guides: https://t.co/FlCaWZ5FXm pic.twitter.com/5HrhTHWYyq