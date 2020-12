Rosalía y su peculiar conversación sobre olores con sus seguidores

A estas alturas, Rosalía no necesita presentación. La cantante española se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la industria musical. Con temas como Con Altura, Yo x ti, tú x mi o TKN, la catalana se ha posicionado como una de las divas de la música actual. No hay nadie que no quiera colaborar con ella. Sin ir más lejos, Maluma ha confirmado en una entrevista de LOS40 que le encantaría hacer algo con ella.

Y es que no nos extraña, teniendo en cuenta el éxito que está teniendo el último hit que ha sacado junto a Bad Bunny: La noche de anoche. El tema, en menos de una semana, se ha posicionado como uno de los más escuchados del nuevo álbum del puertorriqueño: El último tour del mundo.

Como la gran estrella que es, los fans de la artista quieren saber todo sobre ella: desde con quién sale hasta sus canciones favoritas, pasando por todos sus estilismos. Lo que no sabíamos que necesitábamos saber (hasta ahora) sobre ella es qué olores son sus favoritos.

La intérprete de Dolerme ha compartido en su cuenta de Twitter una serie de tuits sobre qué olores son los que más le gustan. ¡Y es de las que más disfruta con la naturaleza!

El olor a arroz hirviéndose me pone feliz hhah — R O S A L Í A (@rosalia) December 3, 2020

“El olor a arroz hirviéndose me pone feliz”, ha empezado escribiendo la estrella en su cuenta de Twitter donde suma más de dos millones de seguidores. De hecho, el propio Mario Jefferson, quien la imitó el pasado verano en unos vídeos que se hicieron virales, ha respondido “El arroz a la cubana, mi plato preferido”. “Tienes buen gusto”, le ha contestado ella.

Otros olores que le gustan y que sabemos gracias a sus fans que han comentado son: el de las palomitas del cine, el de las patatas fritas, el de la tierra mojada y el del pan horneado.

El olor a campo de trigo mojado también🥺🥺🥺 — R O S A L Í A (@rosalia) December 3, 2020

Ella también ha escrito que tiene debilidad por el olor a campo de trigo mojado y el jazmín. Vamos, que ya sabemos que tipos de fragancias tenemos que ponernos si un día conocemos a la estrella en persona.