Britney Spears estrena su nueva canción Swimming in the stars

Britney Spears tiene nueva canción. Aunque, como ya contamos, no se trata de un nuevo hit en sí mismo sino de un tema recuperado que fue descartado de su álbum Glory. Swimming in the stars ya está disponible a través del canal oficial en Youtube de la solista estadounidense.

La fecha de estreno oficial de este tema fue el pasado 11 de noviembre cuando se pudo adquirir una edición limitada y en vinilo de este nuevo hit de la Princesa del Pop. Para que nadie se quede sin poder escucharla, ahora ya está accesible para todo el mundo.

El tema no había sido editado en ningún momento de los últimos cuatro años por lo que se trata de una nueva canción en toda regla de Britney. Y quién sabe si será la última. Porque el mismo día que se lanzaba, Britney sufrió un duro revés judicial al no conseguir librarse de la tutela legal de su padre.

Y visto lo visto, Spears consideró que lo mejor para intentar forzar su libertad económica y profesional era tomar la decisión de cerrar el grifo: "Britney tiene miedo de su padre y no volverá a actuar si él sigue a cargo de su carrera".

Desafortunadamente para Britney Spears la repercusión de sus lanzamientos ha quedado bastante alejada de lo que eran a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero no tenemos ninguna duda de que la Princesa del Pop aún podría provocar un importante terremoto musical en una situación favorable para ella.

Han sido muchos los que han querido ver una señal en el estreno de esta canción coincidiendo con el 39º cumpleaños de Britney y han comenzado una cuenta atrás virtual hacia el 40º que podría suponer su regreso musical por todo lo alto.