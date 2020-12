La emoción de Nil Moliner al recoger su premio Los40 Music Awards: “Gracias a todo el sector por aguantar”

El premio a Mejor Artista o Grupo Revelación en la Categoría España estuvo patrocinado por Movistar, que ha querido acompañarnos en LOS40 Music Awards 2020 para celebrar que, incluso ahora, la música nos sigue ayudando a estar mejor conectados con los demás.

[Consulta el listado de ganadores de LOS40 Music Awards 2020]

El ganador al premio Artista o Grupo Revelación fue Nil Moliner, cantante, compositor y creador que ha conseguido emocionarnos con cada letra de su vibrante disco Bailar la batalla. Fueron dos de sus mejores amigos y compañeros de profesión quienes le hicieron entrega de este galardón. Ana Mena y Dani Fernández leyeron su nombre y no pudieron ocultar su alegría por Nil.

En el transcurso de su discurso de agradecimiento, a Nil Moliner se le fue poniendo un brillo especial en los ojos, para acabar visiblemente emocionando por ganar su primer premio de LOS40. Un premio que, por cierto, compartió con el resto de nominados y con su equipo.

Gracias a mi equipo técnico y a mi banda, que estamos pasando un momento muy duro, gracias a todo el sector por aguantar

“Bueno, muchísimas gracias. No me lo esperaba... pero este premio no es solo mío, es de mucha gente", comenzaba diciendo Nil Moliner.

Nil Moliner, feliz al recoger su premio LOS40 Music awards a Artista Revelación. Sus amigos Dani Fernández y Ana Mena anunciaron su nombre. / LOS40

"Gracias a todos los compañeros y compañeras nominados, a Natalia Lacunza, a Maikel Delacalle, a Miki Núñez y a Lérica... gracias a mi hermano Dani, gracias a mis mánagers, Carles y Ángel, gracias a mis productores, Manu Guix y Roger Rodés, gracias a Warner y a Gettin y a toda la familia de LOS40, gracias a mi equipo técnico y a mi banda, que estamos pasando un momento muy duro, gracias a todo el sector por aguantar. Gracias a mis amigos y amigas y gracias a mis padres", dijo Nil, que acabó su discurso con unas palabras en catalán.

La propuesta musical de Nil Moliner siempre se ha caracterizado por ser vitalista y optimista. Su debut, Bailando la batalla, ha demostrado se el disco perfecto para bailar a pesar de este tiempo que nos ha tocado vivir. Nil sabe cómo crear sensaciones y felicidad en sus canciones y eso es algo que merecía ser reconocido.

Consulta aquí todos los ganadores de LOS40 Music Awards 2020 y no te pierdas las mejores fotos de la noche en esta galería de imágenes.

Nil Mliner y Dani Fernández, juntos sobre el escenario



La guitarra acústica y el piano fueron los mejores aliados de Nil y Dani en su actuación en LOS40 Music Awards 2020. Ambos se complementaron a la perfección en su himno Soldadito de hierro. Una canción que invita a la resiliencia (Aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla) y que nos recuerda que debemos robarlle todo el tiempo que podamos al amor.