Ganadores de LOS40 Music Awards 2020: Todo lo que ha pasado en la edición más especial

LOS40 Music Awards 2020 han vivido la edición más especial de sus 15 años de existencia. Una ceremonia de entrega en la que no pudimos dejar de pensar en vosotros, nuestro querido público, que por primera vez no abarrotó el recinto ni elevó al cielo de Madrid las letras de sus artistas favoritos como si de una única voz se tratara. La fiesta musical más importante de nuestro país reunió a lo mejor de la música nacional e internacional para celebrar todos juntos nuestra pasión común por la música: Con todas las ganas del mundo. Una pasión que convirtió a David Bisbal, Dua Lipa y Maluma en máximos ganadores de la noche con dos premios cada uno.

Aitana, Karol G, Aya Nakamura, Pablo Alborán, Nil Moliner, The Weeknd, Morat, Tones and I, Nea, Camilo y C. Tangana también ganarían un galardón cada uno. En muchos de sus discursos, sus emocionadas palabras estuvieron marcadas por la situación extraordinaria que vivimos pero también por la esperanza que todos hemos encontrado en la música como refugio. David Bisbal sería el primero en actuar en solitario dentro de la ceremonia de entrega (hay que recordar que Aitana no pudo acompañarle tras su positivo por coronavirus aunque nos dejó una espectacular versión del Golden slumbers de The Beatles y un agradecimiento por su premio a Mejor Artista/Grupo del Año en categoría España). La deslumbrante escenografía que rodeaba al solista andaluz era el complemento perfecto a su poderosa voz. Fue lo único que necesitó para ponernos los pelos de punta con Si tú la quieres, tema con el que ganó LOS40 Music Awards 2020 a Mejor Canción.

Momentos después regresaría a ese mismo escenario para completar su doblete en Categoría España con LOS40 Music Awards 2020 a Mejor Álbum por su disco En tus planes que muy pronto será reeditado con nueva colaboración con Carrie Underwood: "Espero que a la gente le guste Tears of gold. Este premio es para mi familia, ¡vivan LOS40!".

Una especie de tablao flamenco (pero con sofá en vez de sillas de madera) pareció recoger el espíritu del músico almeriense. C. Tangana se apoderó del escenario junto a La Húngara y Niño de Elche para cantar Tú me dejaste de querer, una de las más agradables sorpresas que nos ha dejado 2020. Y es que el intérprete rompió todos los cánones de vestuario luciendo un chándal amarillo, algo que conecta muy bien con su manera vanguardista de entender la música. La sonrisa en su interpretación estuvo a punto de convertirse en lágrimas de alegría cuando, casi al final de la gala, volvió frente a las cámaras para ser nombrado Mejor Artista o Grupo Urbano del Año en Categoría Latina.

Sin casi tiempo para digerir el caviar musical que El Madrileño nos había regalado, Camilo nos puso románticos con su actuación de Favorito. La meteórica carrera de este compositor, solista y multinstrumentista de Medellín le ha llevado a recoger en menos de un mes su primer Latin Grammy y su primer LOS40 Music Award como Mejor Artista Revelación en Categoría Latina. Sus palabras sobre la "alegría, el color y la esperanza que se necesita" y se encuentra en la música fueron compartidas por otros dos ganadores de la noche: Aya Nakamura (Mejor Artista Revelación en Categoría Internacional) y Nil Moliner (Mejor Artista Revelación en Categoría Nacional). El catalán dejó un mensaje que perdurará en la historia de nuestros galardones: "Mi equipo técnico y mi banda estamos pasando un momento duro. Gracias por resistir".

Industrias como la musical siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia y por ello esta ceremonia de entrega era ahora más necesaria que nunca. El corazón de la música sigue latiendo como demostró Pablo Alborán sobre el escenario cantando Si hubieras querido. Cada movimiento del malagueño iluminaba las gigantescas pantallas que rodeaban su actuación y cada nota de su hit era un latido de su corazón y del de los millones de españoles que pudieron seguir la retransmisión a través de LOS40, LOS40.com, nuestra app y nuestro canal de Youtube.

Colaboraciones y duetos en LOS40 Music Awards 2020

Antes de que Pablo Alborán regresara al escenario para 'bordar' la interpretación de Sueño junto a Beret, David Otero y Taburete habían inaugurado la lista de colaboraciones o duetos de LOS40 Music Awards 2020 con Una foto en blanco y negro y Nil Moliner recogería el testigo junto a Dani Fernández para recordarnos la historia de aquel Soldadito de hierro.

No podía faltar a su cita con los premios una de las grandes protagonistas del 2020. Dua Lipa lanzó Future Nostalgia poco después de que la pandemia comenzara a causar estragos en todo el mundo. Su gira fue aplazada pero su música ha sido la banda sonora de millones de hogares de todo el mundo que han bailado con su apuesta disco al más puro estilo años 80s. Su triunfo como Mejor Artista y como Mejor Disco en Categoría Internacional es indiscutible pese al gran nivel de sus competidores. Uno de ellos, The Weeknd, que también partía favorito con 4 nominaciones, iba a alzarse ganador del premio a Mejor Vídeo Internacional con Blinding lights. LOS40 Music Award a Mejor Vídeo en España fue a manos de Tabú de Pablo Alborán que se lo dedicó a sus fans ("Gracias a la gente que sigue mi camino. Por muchos años") y en Categoría Latina el honor le correspondió a Tusa de Karol G quien nos envió un eufórico vídeo de agradecimiento en el que prometió venir a España con su gira lo antes posible.

¡Qué bien habla este chico siempre! @Pabloalboran agradece el Award a Mejor videoclip del año por Tabú junto a @AvaMax. #LOS40MUSICAWARDS2020 pic.twitter.com/GMF24wjbrz — LOS40 (@Los40) December 5, 2020

Onírica. Así puede definirse la increíble actuación de Nea, la joven sueca que ha maravillado al mundo en el último año con esa sorprendente versión de Eiffel 65 que está arrasando. La vocalista, que ganaría el premio a Mejor Artista/Productor Dance ofreció una interpretación de lo más íntima de esta canción rodeada de una jaula de vaporosas telas blancas.

Sin poder reponernos de su sorprendente puesta en escena, Pablo López inundaba LOS40 Music Awards 2020 con su Mariposa. El músico malagueño volvió a tocar la fibra de millones de seguidores en todo el mundo gracias a la emisión de la ceremonia de entrega en toda América Latina. Porque la música es lo que nos une ahora y siempre. Es la emoción que ha convertido a Morat en un grupo tan español como colombiano y merecedor, por votación popular como recordó un impoluto Tony Aguilar, del galardón a Mejor Artista/Grupo Del 40 al 1. El coronavirus nos arrebató la oportunidad de verles en directo. Morat tampoco pudo actuar como estaba previsto ya que varios de sus miembros dieron positivo un día antes de la grabación de los premios.

Una hora después de que Aitana (Mejor Artista en la categoría España) diera el pistoletazo de salida a nuestros premios todavía seguíamos con los ojos como platos sin pestañear por miedo a perdernos algo. Tones and I se reivindicaba entonces sobre el escenario con Dance Monkey. Primero, ganando el premio a Mejor Canción Internacional del 2020. Y después, ofreciéndonos una personal interpretación de su hit frente a su teclado y dando lo mejor de sí misma desde la distancia que nos obliga la pandemia. Al igual que haría Maluma poco después con su doblete gracias a Hawai como Mejor Canción Latina y como Mejor Artista Latino del año. Los 3 grandes triunfadores, David Bisbal, Dua Lipa y Maluma, ya tenían en su poder sus 2 estatuillas de la noche.

Nuestro corazón volvió a acelerarse cuando Dani Martín recibió el primer Golden Award 2020 el mismo año que se cumplen 20 años de su debut. Un más que merecido reconocimiento al talento de un vocalista y compositor que ha sido capaz de llevar a lo más alto a El Canto del Loco (junto a David Otero) y a sí mismo en solitario cuando el grupo puso punto y final a su andadura. El madrileño no se esperaba lo que sucedió nada más tocó el premio. Joaquín Sabina aparecía en las pantallas gigantes para recordarle que no se cambia nunca de "madre, ni de equipo de fútbol ni de amigos como él". El brillo en los ojos del solista y su posterior discurso de agradecimiento fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

El ecuador de la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2020 había llegado y nos quedaba aún mucho por celebrar. Lo hicimos con Ele, autora de la canción ganadora de un Premio Ondas 2020 por su campaña para Bankinter que nos recordó el poder de la música.

Los ganadores de LOS40 Music Awards 2020

Este es el listado completo con los ganadores de LOS40 Music Awards 2020, en la ceremonia de entrega más especial de los 15 años de historia de nuestros premios.

Categoría España

Artista o Grupo del Año: Aitana

Artista o Grupo Revelación del Año: Nil Moliner

Álbum del Año: En tus planes de David Bisbal

Canción del Año: Si tú la quieres de David Bisbal y Aitana

Videoclip del Año: Tabú de Pablo Alborán y Ava Max

Artista o Grupo Del 40 al 1: Morat

Categoría Internacional

Artista o Grupo del Año: Dua Lipa

Artista o Grupo Revelación del Año: Aya Nakamura

Álbum del Año: Future Nostalgia de Dua Lipa

Canción del Año: Dance Monkey de Tones and I

Videoclip del Año: Blinding lights de The Weeknd

Artista o Productor Dance: Nea

Categoría Latina

Artista o Grupo Latino del Año: Maluma

Artista o Grupo Revelación del Año: Camilo

Artista o Grupo Urbano del Año: C. Tangana

Canción del Año: Hawái de Maluma

Videoclip del Año: Tusa de Karol G y Nicki Minaj

Golden Music Awards

Pau Donés

Dani Martín

El Award a 'Mejor artista o grupo revelación' en la categoria internacional es para @AyaNakamuraa 🏆 Congratulations !!!! #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/fWlsXjbkKZ — LOS40 (@Los40) December 5, 2020

Con todas las ganas del mundo

"Con todas las ganas del mundo" fue el lema, claim, o mensaje, como prefiráis decirlo, que LOS40 quiso mandar con la ceremonia de entrega de sus premios y que ha estado presente en cada uno de los párrafos de esta crónica. Porque la música nos une. Un idioma universal que nos permite disfrutar de colaboraciones de artistas de todo el mundo y asistir a su éxito. Ese es el caso de Ana Mena y Rocco Hunt con A un paso de la luna o de Fred de Palma con la propia Ana Mena en Se iluminaba. Y por si aún no habías tenido suficiente dosis de buen rollo, Bombai y Ana Guerra se encargaron de poner toda la carne en el asador con Robarte el corazón.

Imposible quedarse quieto sin bailar con estos temazos a los que siguió una brutal escenografía de Lola Índigo. El cuerpo de baile de Mimi Doblas sigue demostrando día a día la belleza y espectacularidad del mensaje que puede transmitir una cuidada coreografía. Su medley con 4 besos, Trendy y Santería se convirtió en un show memorable.

El pop nacional nunca ha necesitado demostrar su poderío ni su buen estado de forma pero siempre lo hace. Y si no que se lo pregunten a Dani Martín que nos dejó sin habla con su show donde desgranó tres de los últimos singles de Lo que me dé la gana: Portales, Mentira y Avioncita de papel junto a Camilo a quien agradeció delante de millones de personas haber podido conocer y formar parte de su vida. Y para rematar otro dueto de dos gitantes del pop patrio. Beret y Pablo Alborán cantaban por primera vez juntos Sueño desde la pandemia. Un emocionante debut con LOS40.

La guinda de la noche más especial, en lo que a actuaciones se refiere, la iban a poner Dua Lipa y Maluma. Si con Studio 2054 la londinense arrasó, su actuación en esta edición se recordará y pasará a la historia como una de las más espectaculares que hayamos podido vivir. Sensacional, arrebatadora, explosiva... todos los calificativos se quedan cortos para definir la presencia de la londinense en un provocativo vestido de cuero negro.

Rodeada de algunos de los mejores bailarines del momento, la británica nos regaló 200 segundos de puro ritmo, de magia musical, de optimismo y felicidad. Una coreografía que resaltaba cada percusión y que llenó nuestras pantallas dando sentido a la palabra espectáculo. Levitating y Physical levantaron a millones de personas dispuestos a bailar como si la mismísima Dua Lipa estuviera actuando en el salón de sus casas.

Con sus dos galardones a buen recaudo, la cantante se acordó de aquella gala de 2018 (cómo ha cambiado el mundo desde entonces) en la que arrasó con los tres primeros premios que conquistaba en nuestro país. Aquí ha prometido actuar en cuanto la situación lo permita como ya había prometido ubicando en Madrid el inicio de la rama europea de su gira mundial.

Maluma por su parte disparó los termómetros cuando la ceremonia de entrega llegaba a su fin. Su dominio escénico y su explosivo cuerpo de baile convirtieron su interpretación de Cielo al diablo y Parce en una de las actuaciones latinas más espectaculares de este 2020.

Capítulo aparte merece la escenografía de Madrid y Hawai, las canciones con las que cerró su show. Un desierto y un paraíso bajo una espectacular puesta de sol se abrió paso en nuestras pantallas. 'Papi Juancho' nos llevaba de viaje con lo mejor de su apuesta musical si ni siquiera salir de casa.

Una de las reinas del verano que sigue funcionando cuando el invierno está llamando a nuestra puerta con la promesa de un 2021 que, cruzamos los dedos, por fin podamos disfrutar juntos. Maluma cerró 2020 con dos LOS40 Music Awards 2020 agradeciéndolo a todo su equipo de colaboradores, compositores y productores con los que sigue rondando el trono del reggaeton si es que no lo ha poseído en algún momento.

¡VÁMONOS al ritmo de Hawái! @maluma nos ha puesto a cantar y a bailar desde el sofá. #LOS40MUSICAWARDS2020 pic.twitter.com/xtE4v3uBI9 — LOS40 (@Los40) December 5, 2020

En una gélida y cerrada noche de diciembre, LOS40 Music Awards 2020 se preparaba para echar el telón a un año muy duro para todos pero en el que la música ha sido nuestra mejor terapia. Perdimos a muchos seres queridos y cercanos. Como a Pau Donés. El líder de Jarabe de Palo nos dejaba el pasado mes de junio huérfanos de nuevas melodías pero con la convicción de que sus discos y sus canciones es una herencia que nunca le podremos agradecer suficiente.

Por ello, esta ceremonia de entrega dedicó sus últimos minutos a reivindicar su imprescindible figura en el pop nacional reconociendo su carrera con un Golden Award 2020 y celebrando su vida con Eso que tú me das en la voz de su amigo Carlos Tarque. Pau, la música nos une, estés donde estés.

¡gracias a todos! ampliar foto ¡Gracias a todo el equipo humano que ha hecho posible LOS40 Music Awards 2020! / LOS40 Gracias a todo el equipo humano (técnicos, cámaras, maquilladores, vestuario...) por hacer esto posible, a nuestros compañeros Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá, Óscar Martínez, María Gómez, Karim Herrero; a todos los artistas (músicos y no músicos) que mandaron sus vídeos para celebrar LOS40 Music Awards 2020 o participaron como presentadores en la ceremonia de entrega: Santi Millán, Ana Guerra, Dani Fernández, Manuel Carrasco, Lara Álvarez, Vanesa Martín, Dani Martínez, Carlos Jean, DJ Nano, Edurne, Anitta, David Guetta, Ava Max, Vanessa Romero, Pablo López, Alejandro Sanz, Black Eyed Peas, Tini Stoessel, Topic...; y sobre todo a vosotros por estar siempre ahí.