El Hormiguero pierde a uno de sus colaboradores más antiguos

El Hormiguero ha dicho adiós (o quién sabe si hasta pronto) a uno de sus colaboradores más antiguos. Jandro confirmaba a través de sus redes sociales que después de 14 años en el programa no iba a continuar. Una salida realmente sorprendente poco después de arrancar la nueva temporada.

El mago y presentador no ha querido explicar los motivos por los que deja el popular programa dirigido por Pablo Motos, a quién no menciona en su vídeo de despedida. El también humorista sí que ha hecho mención pública del equipo con el que ha trabajado, sobre todo con el que no se ve.

"Hola a todos. Espero que estéis dentro de lo que cabe. Quería haceros un pequeño anuncio. Tras más de 14 años ya no voy a seguir en El Hormiguero. Simplemente me gustaría daros las gracias a todos por haberme acompañado en este viaje tan emocionante, tan alucinante, tan loco... nunca pensé en mi vida que me iba a pasar esto. Han sido muchísimos años... Cientos y cientos de ideas, magias grandes, magias pequeñas, a Will Smith, a Tom Cruise, magias con yunques que estamos vivos de milagro, tocar el piano de Big con los pies con Tom Hanks en París, las cámaras ocultas de los niños, más de 70. Incluso uno de ellas, la de los Pokémon tiene el récord del minuto de oro de la historia de El Hormiguero con 5.996.000 espectadores, ¡una locura!" explicaba Jandro haciendo un repaso a sus éxitos en el programa y mostrándose agradecido por todos estos años.

"Así que gracias por todo el cariño que me habéis demostrado cada noche que salgo y en los teatros que venís a verme. Os lo agradezco mucho. Espero alguna vez haberos sorprendido, emocionado o divertido con algunas de mis propuestas. Gracias también al equipo poque sin un buen equipo detrás tú no vas a hacer nada bien. Lo más importante en televisión es la gente que está detrás. Es la gente que hace que tu trabajo sea mejor de lo que podría llegar a ser. Así que gracias equipo por hacerme mejor de lo que realmente soy" terminaba en su vídeo.

Hace algunos meses conocíamos la noticia de otra importante baja en El Hormiguero. En aquel caso se trataba de Cristina Pedroche, una colaboradora esporádica del programa que ocupa el prime-time de A3Media. La presentadora, eso sí, explicó que no había ningún mal rollo sino simplemente que su espacio parecía no funcionar en el programa.