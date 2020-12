Pablo Alborán: “Hay cosas en el disco que son errores que, a lo mejor, en otro momento no hubiera sacado”

Pablo Alborán está a unas horas de publicar su disco, Vértigo. Y lejos de tener esos nervios previos a un lanzamiento tan especial, se le ve en calma y muy feliz. Sin duda, ya tiene ganas de compartir su último disco que recoge el momento actual y del que tuvimos un aperitivo en la gala de LOS40 Music Awards, donde cantó Si hubieras querido.

“El disco es muy fiel al momento que estoy viviendo que es un momento sin expectativa, esperando, cauteloso, pero a la vez disfrutando de cada momento porque no sabemos lo que puede pasar mañana”, contaba en una rueda de prensa virtual en la que ha hablado del disco.

Un trabajo que es para escuchar pero que, irremediablemente, también nos hace ver porque está cargado de imágenes muy significativas. “Describo momentos muy pequeños del día a día en mis canciones. En este disco hablo de momentos muy visuales, cosas que todos vivimos en nuestro día a día. El estar escuchando las llaves a través de la pared o a través de la puerta es algo que visualizas. El apretar la mano a alguien es algo que sientes la necesidad de verlo. Hay momentos en el disco que te llevan a imágenes que todos tenemos en nuestro día a día”, aseguraba.

Ideas locas

Grabar el disco en pandemia lo ha hecho diferente y el sentir del momento se traslada al disco. “Musicalmente lo que he pretendido es dar rienda suelta a ideas locas. Para mí hay cosas en el disco que incluso son errores, que a lo mejor vosotros no lo veis o no sabéis exactamente a qué me refiero, pero para mí hay cosas que en otro momento no hubiera sacado. Hay canciones que podrían estar tres veces mejor cantadas o ejecutadas, pero me parece más real la intención con la que están cantadas. Hay veces que están habladas, susurradas, muy contenidas, y eso en otros discos no estaba tan presente”, admite.

Y muchos de esos momentos cotidianos los ha incluido en el disco gracias a interludios que nos muestran momentos muy especiales para él. “El significado de Vértigo también es estar quieto y tener la sensación de que todo a tu alrededor se mueve. Tenía mucho que ver eso de hacer canciones que hablan hacia dentro y canciones que hablan hacia fuera y en ese discurso me venían muy bien esos audios que son de vídeos, que los vídeos no los enseño porque son horribles pero los audios son muy evocadores. Estar en una bicicleta y se me oye decir ‘voy sin frenos, voy sin frenos’ y al final digo ‘bueno, da igual’, ese audio es muy evocador. Te sitúa en un lugar muy preciso. Tienen ese sentido de ubicar al oyente”, explicaba.

El origen

Ya tenemos interiorizado el título de este nuevo trabajo, pero el malagueño ha reconocido que él no lo tuvo siempre tan claro. “El primero título que encontré para el disco fue Vértigo desde el minuto uno que empecé a escribir esa canción. Algunas personas me decían que podía tener una connotación negativa, y en cierto modo yo también podía llegar a pensar eso. Pasaron los meses, se para el disco y cuando todo sigue adelante todas las ideas son calma, sereno, tranquilo, agua, aire…conceptos de intentar transmitir esa serenidad, pero en el fondo era mentira porque uno no está tranquilo las 24 horas del día. Soy una persona a la que le gusta sentir ese vértigo porque es estar quieto y que todo se mueva y esa es la vida”, confesaba.

Y al final, reconoce que su disco habla precisamente de eso, de vida, “habla de ti, habla de mí, habla de todo lo que nos puede pasar cuando nos hacen daño, o cuando te enamoras, o cuando te apetece pasártelo bien y disfrutar. Me pareció más interesante ese título. El sentir vértigo es lo más humano que uno puede sentir”.

