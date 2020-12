Roxette publica el recopilatorio definitivo con rarezas y canciones inéditas

Ya ha pasado un año desde la triste noticia de la muerte de Marie Fredriksson, Desde que la vocalista de Roxette nos dejó, su música no ha dejado de estar presente, como un bonito homenaje en forma de rarezas, canciones inéditas y remezclas de sus éxitos más universales. Ahora, después de ir conociendo pequeños avances musicales en las plataformas digitales, llega la publicación de un nuevo disco en formato físico que los recopila.

Bag of Trix - Music From The Roxette Vaults es una colección de 47 grabaciones, muchas de ellas inéditas o no disponibles durante años en el catálogo de dúo sueco. Ya hemos conocido, por ejemplo, Let Your Heart Dance With Me, una canción nunca antes escuchada o Tú no me comprendes, cantada en español. Y es que tres décadas, el periodo que abarca este recopilatorio (1986-2016), dan para muchas curiosidades.

Los tres primeros volúmenes de Bag of Trix - Music From The Roxette Vaults se lanzaron digitalmente entre octubre y noviembre. El cuarto y último volumen, además de los dos lanzamientos físicos con una lujosa caja, ya están disponibles. Con él se pone el broche final de la carrera de uno de los grupos más exitosos e influyentes del pop de finales de los 80 y principios de los 90.

Los de fans de Marie Fredriksson, que han demostrado ser muchos al recordar a su ídolo, se sentirán especialmente atraídos por las tres demos caseras de canciones de Marie: Pocketful Of Rain, Beautiful Boy y Waiting For The Rain, de las que sólo ésta última acabó formando parte de un álbum de Roxette.

BAG OF TRIX Vol. 4 is out now! https://t.co/WjSl8PkBbC

Wow, I’m really pleased how this one turned out, couldn’t imagine there was so much stuff left in the closet.

And I’m really taken by the response from you guys.. Thanks a million for listening, watching and sharing. ❤️

/P. pic.twitter.com/YxQy3ZTxUI — Roxette (@TheRealRoxette) December 11, 2020

"Tanto a Marie como a mí nos encantaba estar en el estudio y grabar nuestra música. Mirando ahora hacia atrás es bastante abrumador ver la cantidad de material que produjimos, mucho más de lo que publicamos. Pero supongo que estábamos muy entusiasmados con todo lo que estábamos viviendo en aquel momento" dice Per Gessle en el comunicado de prensa. "Mucho de lo que entonces sólo se publicó como material extra en CD singles en Japón o incluso grabaciones que nunca llegaron a ver la luz, hoy lo percibo como una parte muy interesante de nuestro catálogo. Y es por eso que creo que el viaje Bag Of Trix puede ofrecer una experiencia auditiva bastante interesante, especialmente si nos has seguido a lo largo de los años".

Roxette publica el recopilatorio definitivo con rarezas y canciones inéditas

Formado por Per Gessle y Marie Frederiksson, Roxette se convirtió en uno de los grupos suecos de mayor éxito internacional, especialmente tras el lanzamiento de su segundo disco de estudio, Look Sharp! (1988), que incluía los éxitos Dressed For Success, Listen To Your Heart y The Look. Le tomarían el relevo Joyride (1991), que figura entre los 100 discos más vendidos del mundo, gracias a temas como Spending My Time o Crash! Boom! Bang! (1994), con el que vio la luz Sleeping In My Car.