Las 11 curiosidades de ‘11 Razones’: Los datos más sorprendentes del nuevo disco de Aitana

Aitana lo ha vuelto a hacer. Si su SPOILER revolucionó todo el panorama musical patrio, ahora ha puesto patas arriba todas las plataformas con el lanzamiento de 11 Razones, su segundo disco.

Muy alejado del que fue su debut, este nuevo álbum ya está dando mucho de qué hablar: Completamente diferente, el nuevo trabajo de la extriunfita es todo un soplo de aire fresco en su música, con un nuevo cambio de rumbo que ha sorprendido a sus fans para bien. Pero, ¿sabías que hay detalles detrás de este nuevo trabajo de lo más sorprendentes?

Antes de su lanzamiento, la misma cantante no pudo aguantar la emoción y se dedicó a contar algunos de los secretos del que se atrevió a definir como el álbum de su vida en sus redes sociales. Todo un atrevimiento que en LOS40 hemos reunido en 11 curiosidades para saber qué esconde este nuevo trabajo:

1. ¿Cómo surgió?

Un año y una semana antes del lanzamiento de 11 Razones, Aitana presentaba al mundo su nuevo tema: + (MÁS). Con la inesperada colaboración de Cali y el Dandee, la artista nos presentaba una balada algo cañera que le cantaba al primer amor.

Calificada por ella misma como uno de los temas “más lentos” del disco, ya ha admitido que la razón de 11 Razones -valga la redundancia- es el éxito y la acogida que sus fans tuvieron con este primer single. Algo que llama poderosamente la atención, pues da a pensar en que el disco se puede haber construido a partir de este tema y no de su canción homónima.

2. Basado en hechos… ¿reales?

Si en SPOILER se podían encontrar claras referencias a recientes desamores e incluso a su actual pareja, en 11 Razones lo unifica todo en una misma relación… ¿Hipotética? Cantado con una fuerza nunca antes vista por la catalana, muchos no pueden evitar pensar que hay un trasfondo real en el disco.

ideas y el mismo concepto del disco te inspira para componer https://t.co/TWr3VB21eB — Aitana (@Aitanax) December 5, 2020

Sin embargo, y según sus propias palabras, sólo se ha basado en “ideas” y en el “propio disco” para componer. Algo que los fans, lejos de disgutarse, han visto como una oportunidad más de hacer suyas las canciones.

3. Beret, la colaboración más… ¿esperada?

Siendo dos de los artistas más escuchados del país, una de las colaboraciones que más se esperaba era la de Beret pero… No es algo nuevo. Ya a principios del año pasado, el artista decía tener una colaboración ya terminada con Aitana. No es extraño, pues viendo el ritmo en el estudio que llevan ambos, no sería extraño pensar que ya tenían la canción guardada para la ocasión.

4. ¿Por qué está Pole en el disco?

Más allá de Natalia Lacunza o Yatra, hay una colaboración que ha sorprendido por encima de las demás: La de Pole. El rapero, que empieza a sonar como una de las voces clave dentro de la nueva ola urbana que está gestando, sorprendió al aparecer en el tracklist por no ser quizá tan mainstream como lo es Aitana. Sin embargo, en la era del streaming todo es posible, y la intérprete de – (MENOS) dejó claro en tan sólo una frase el porqué de la participación del rapero en su disco: “dios soy TAN fan de Pole”.

5. Sus influencias

En plena promo junto a Sebastián Yatra, Aitana contó a LOS40 sus influencias para este disco: "He conectado mucho el estilo que tenía Avril Lavigne en aquella época. La he estado observando mucho a ella y a otros grupos. También a Green Day, pero sus primeros discos, no en su época tan política. He cogido mucho de esa época y me lo he llevado al pop de ahora. Corazón Sin Vida es la canción más balada del álbum. Las demás van más arriba".

No hizo falta esperar a la salida del disco para saber que era verdad. Ya con el estreno del single de 11 Razones, las redes se llenaron de comparaciones hacia Lavigne. Lo cierto es que no era la primera vez que la compararon: C. Tangana hizo lo mismo cuando la cantante estrenó su look de mechas rubias. Tal vez fuese por ser uno de los privilegiados que pudo escuchar el disco antes que nadie, ¿pero cómo no lo iba a ser, con una colaboración de ambos guardada en el cajón?

6. Canciones justas y necesarias

Si en muchas ocasiones los discos son sólo el último corte de una larga lista de temas, en 11 Razones esto no ocurre. Según la propia artista, en este álbum no se contempló ningún otro tema, por lo que no hay descartes. Algo que deja muy claro que este disco está perfectamente atado.

esto lo explicaré también mejor por video porque es difícil de explicar pero NINGUNA canción se ha quedado fuera, pronto sabréis por qué https://t.co/8lacaXxXC8 — Aitana (@Aitanax) December 5, 2020

7. Un disco conceptual

Aunque los primeros singles fueron + (MÁS) y Corazón Sin Vida, aparentemente sin ninguna otra conexión que la temática amorosa, la salida del single de 11 Razones hizo provocar todas las alarmas. Con el tracklist ya publicado, los fans no pudieron evitar fijarse en el puente de la canción, que dice así:

11 razones para olvidarte / que no te habías ido / y hoy había aprendido a extrañarte. / Que entre menos me querías, / menos yo podía dejarte. / Y que la estupidez más grande / fue nunca aprender a olvidarte / por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida, / un recuerdo, / y una herida. / Y diviendo nuestras vidas / cuando te fuiste, / entre más me dolía mas me convencía / que si no ibas a volver / aunque me dolería / todo daría igual. / Estas son mis 11 razones para olvidarte."

¿Casualidad? Para nada. Aitana tiene 11 Razones para olvidar, y en el disco lo hace a través de una cuenta matemática en la que primero resta, multiplica, después divide, suma y por último resuelve, llegando a su once. Si bien es cierto que tiene referencias continuas en cada tema, el concepto que une a todas aún está en manos de cada uno, hasta que la artista quiera pronunciarse.

8. La más dificil de componer

Aunque cada canción tenga su parte especial, Aitana tiene claro cual es la canción que más le costó escribir, y es 11 Razones. ¿Será por sus referencias? Puede ser, aunque si por algo destaca es porque es de las más pegadizas del disco.

9. Una compositora de lujo

Aunque en SPOILER no llegó a firmar todos sus temas, 11 Razones tienen el sello Aitana detrás de todos sus créditos. Con la ayuda de su inserable equipo, el resultado no ha podido ser más satisfactorio para los fans, que lo tienen bastante claro: Si hay alguien que ha sabido aprovechar la cuarentena, es a Aitana Ocaña.

10. Sus leales productores

Aunque el sonido de los singles de 11 Razones sonasen notablemente diferentes a su álbum debut, lo cierto es que se ha mantenido fiel a sus productores, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. No tienen un mal currículum, pues el primero fue el encargado de la producción del Despacito de Luis Fonsi, mientras que el segundo es el Dandee -a falta de Cali-.

Aunque esta vez no haya variado de productores como aquella aparición estelar de El Guincho y Alizzz en el Me Quedo con Lola Índigo, se ha vuelto a dejar guiar muy bien para conseguir una producción digna de aplauso.

11. Un cambio de estilo… ¿antes del disco?

Aunque este 11 Razones parezca un punto de inflexión en la carrera de la artista, lo cierto es que ya hubo alguien que consiguió sacar a Aitana del pop latino para introducirla en el pop-rock. Marmi, su mejor amigo de la infancia y autor de Tu Foto Del DNI invitó a Aitana a subirse al Remix del tema, y no les fue nada mal, habiendo superado ya los 18 millones de escuchas.