The Rolling Stones tendrán su propia serie con los productores de ‘The Crown’

Era cuestión de tiempo que una trayectoria y una vida tan apasionante como la que han llevado y siguen haciendo los Rolling Stones llegara a la televisión. El éxito de biopics como Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury y Rocketman de Elton John ha llevado a que se anunciara el aterrizaje de la vida de numerosos músicos al cine, y Mick Jagger y los suyos también tendrán su reflejo, esta vez en la pequella pantaña.

Así lo ha anunciado el canal de televisión FX, responsable de ficciones como Fargo o American Horror Story, y, como no podía ser de otra manera, tendrá grandes nombres detrás. El guion estará a cargo de Nick Hornby, y los episodios contarán con los productores de la aclamada serie The Crown.

La cadena ha confirmado que están en "conversaciones avanzadas" para dar luz verde a esa propuesta enfocada en el grupo. Han utilizado para ello la presentación que Disney hizo aprovechando el Investor's Day, donde se anunciaron muchas más novedades del gigante audiovisual.

A partir de ese momento, las redes sociales han comenzado a especular acerca de la identidad de los actores que darán vida a la banda, pero no ha trascendido aún ningún nombre. La historia se desarrollará durante los años formativos de la agrupación, haciendo énfasis en el periodo comprendido entre principios de 1960 y 1972.

No es la primera vez que podremos disfrutar de la apasionante vida de los Rolling Stones en la televisión. Ya hemos podido ver varios documentales para conocer más de cerca las vivencias de la legendaria banda. Sympathy For The Devil de Jean-Luc Godard mostró en 1968 la grabación en estudio de la canción que le da nombre. También hemos podido ver Charlie Is My Darling (1966), que fue restaurada recientemente. Tampoco han faltado otras piezas documentales centradas en eventos, como The Stones In The Park, sobre un concierto de la banda en Hyde Park el 5 de julio de 1969 y The Continuing Adventures Of The Rolling Stones, con motivo del cuarto de siglo de la banda.