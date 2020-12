El homenaje de Demi Lovato a Naya Rivera que ha emocionado a Instagram

Demi Lovato no ha querido terminar este convulso 2020 sin rendir un emotivo homenaje a su amiga y compañera tristemente fallecida Naya Rivera. Para ello, la artista estadounidense ha colgado un vídeo en un día soleado de excursión que ha acompañado de un sencillo mensaje que ha emocionado a Instagram.

"Te echo de menos" se ha podido leer en sus stories en su perfil oficial cuando se cumplían cinco meses desde la muerte de la actriz. Además del momento y de sus escuetas pero directas palabras, todo el mundo ha señalado el detalle que hace aún más emotivo este homenaje.

Y es que Demi Lovato ha elegido la canción Here comes de sun de The Beatles como música de fondo para este mensaje. No es una elección hecha al azar. Como bien sabrán todos los seguidores de la serie Glee, es el mismo tema que suena de fondo cuando el personaje de Lovato, Dani, se enamora del de Naya Rivera, Santana López.

La desaparición, primero, y la muerte, después, tras ser encontrada en el Lago Piru del condado de Ventura (California, Estados Unidos) fue un duro golpe para su familia, amigos y compañeros de profesión incluyendo el reparto de Glee.

"Sinto sua falta, @nayarivera 💞"



📲 | Demi Lovato via Instagram Story (ddlovato) ouvindo "Here Comes The Sun", música regravada por ela e Naya Rivera para o seriado "Glee". pic.twitter.com/pdqKqrVuDL — Portal Lovato Mídia (@MidiaLovato) December 13, 2020

Demi Lovato fue una de las primeras en enterarse de la trágica noticia y no dudó en abrir su corazón al mundo tras su fallecimiento: "DEP Naya Rivera. Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee. El personaje que hiciste fue revolucionario para toneladas de chicas queer encerradas en el armario (como yo en ese momento) y para chicas queer no encerradas, y tu ambición y tus logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo. Mi corazón está con todos tus seres queridos en este momento".

La intérprete salió a navegar con su hijo de cuatro años, Josey, a un lago de California. Tras no regresar a tiempo, el dueño de la embarcación comenzó su búsqueda encontrando el bote con el pequeño Josey dentro con el chaleco salvavidas puesto. El pequeño declaró ante la policía que su madre le sacó del agua y cuando se giró la vió desaparecer bajo la superficie. Comenzó entonces una búsqueda de varios días que finalizó con el hallazgo del cuerpo sin vida de la actriz de 33 años cuyo recuerdo aún sigue muy presente.