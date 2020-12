La impresionante cicatriz de José Corbacho deja claro lo que ha supuesto para él este 2020

José Corbacho ha cumplido estos días 55 años y ha recordado cómo lo celebró cinco años. “El 12 de diciembre de 2015, cuando cumplí 50 años, celebré una gran fiesta. Invité a 50 personas a las que quería, familiares y amigos. Y fue un fiestón”.

Un fiestón que poco tiene que ver con la celebración de este 2020. “Estuve poniendo música siete horas seguidas Y al final me sacaron a hombros, no porqué lo hiciera bien sino porqué no podía caminar por mi propio pie. Salí como aquel meme que decía ‘Si saben cómo me pongo pa’ que me invitan’”, recuerda.

Dejó el listón muy alto, difícil de superar. “Los siguientes cuatro años las celebraciones fueron más normalitas, pero yo fantaseaba que cuando llegara mi 55 aniversario habría que hacer algo importante. Pero las personas proponen y la vida dispone. Y la vida ha dispuesto que este 12 de diciembre de 2020 lo celebre de otra manera”.

Año con cicatrices

Este año los cumpleaños se recordarán por la particularidad de distanciamiento social que ha marcado la pandemia, y en el caso de Corbacho, por otra razón. “Más íntima, más tranquila, y también más concienciado. Concienciado de mis nuevas cicatrices, las que me sigue dejando la vida, porque las cicatrices son como un mapa de los lugares por los que has viajado y las fronteras que has cruzado. Y hay que enseñarlas, nunca esconderlas” reflexionaba.

Él desde luego, no la esconde. Ha compartido esta reflexión junto a una imagen de la impresionante cicatriz de su trasplante de riñón este verano. “También concienciado que si antes celebraba los cumpleaños ahora toca celebrar los cumple días”, aseguraba.

Pasar por situaciones médicas de estas dimensiones te hacen priorizar y cambiar tu forma de ver la vida y a él le ha pasado: “Antes los cumpleaños me servían para hacer un alto en el camino, echar la vista atrás y reflexionar sobre cómo había ido el año. Ahora seguiré mirando atrás, pero para coger impulso. Porque cada nuevo día es el primero del resto de tu vida y hay que vivirlo como se merece. Los planes de futuro son los planes de hoy y mañana... será otro día”.

Un carpe diem que ha calado en mucha gente este 2020 que nos ha dejado muchas cicatrices. Pero como dice Corbacho: “Felicidades a todos los que tenéis cicatrices, tanto las que se ven, cómo las que sólo conocéis vosotros”.

Mucho cariño

Sus palabras han sido muy aplaudidas y se han multiplicado las felicitaciones.