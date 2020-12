Así suena ‘11 Razones’ de Aitana con el famoso audio del enfado de Laura Escanes

Aitana ha lanzado su segundo álbum de estudio, 11 Razones, consiguiendo cautivar tanto al público como a la crítica (que han halagado el sonido pop rock de la joven en este nuevo trabajo).

En tan solo cuatro días, la cantante catalana ha conseguido posicionar las canciones del disco en lo más alto de las principales tendencias de las listas de streaming, convirtiéndose en uno de los álbumes más escuchados del momento. ¡Y no nos extraña! Sus seguidores y seguidoras estaban totalmente expectantes con la salida de este trabajo.

Pero tres días antes de que saliesen todas las canciones, Aitana compartió el tercer single del disco (tras + y Corazón sin vida): 11 Razones. El tema, de corte pop rock que nos recuerda al sonido de la primera década de los 2000’s, ha gustado mucho a sus seguidores.

Eso sí, en redes sociales, donde la gente es de lo más creativa ha encontrado un símil de parte de la canción con un famoso audio que se hizo viral hace años de una supuesta pelea de Laura Escanes con su pareja.

En Twitter, son muchos y muchas usuarias quienes se han acordado de aquella voz que gritaba “Sabiendo que lo has hecho tú mal, pedazo de imbécil, que no lo he hecho yo, que lo has hecho tú” y con la que la propia Laura se estrenó en TikTok.

Acabo de escuchar 11 razones de Aitana y pensé que en el momento que ella habla, era el audio de Laura Escanes 😭😭😭 — Pan de pita (@2freeetacos) December 8, 2020

aitana ha puesto el audio de laura escanes en 11 razones? — chelo garcía cortexcx (@xabify) December 7, 2020

El momento exacto en el que los oyentes de 11 Razones recuerdan aquel audio es cuando Aitana se pone a hablar, recitando en verso un texto hecho con los títulos de su nuevo disco.

Lo mejor de todo, es que algunos usuarios como @Manuelesky_ ha juntado los dos audios, creando un rémix. De este modo, esa parte del tema 11 Razones con aquel audio viral sonaría de esta manera:

Sin duda, Internet está lleno de personas creativas que saben cómo sacar una sonrisa a sus seguidores y seguidoras.