David Byrne habla claro sobre una posible reunión de Talking Heads

Si nos paramos a pensar, son muchas las bandas de música que se han separado, bien por desavenencias entre sus miembros, por haber perdido a uno de sus integrantes o por ninguna razón aparente. Y entre las más legendarias, siempre sobrevuela la posibilidad o el deseo por parte de los fans de que se vuelvan a juntar. La nostalgia y, en algunos casos, la necesidad económica, llevan a muchos artistas a no cerrar nunca la puerta a una posible reunión.

Una de las últimas declaraciones de Damon Albarn destacaba que estaba deseando que se produjera una nueva reunión de Blur, uno de los grandes grupos del britpop. Otras bandas como Led Zeppelin se reunieron después de 27 años para ofrecer un concierto especial. Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, hay algunas bandas que se resisten, y que, a pesar de los esfuerzos y ganas de los fans, no tienen ningún interés en reunirse.

Es lo que ocurre con Talking Heads. El cantante del grupo, David Byrne, ha hablado en una entrevista de las posibilidades de volver a verlos en vivo, y no son buenas noticias para los fans. "Hay un periodo en el que la música es realmente esencial y te ayuda a definir quién eres y cuál es tu lugar en el mundo, y no puedes soltar ese momento", dice en una conversación en The Beat. "Pero no podemos recrearlo ni reemplazarlo. Hay muchas giras de bandas que se reúnen y eso se vuelve una forma de ejercitar la nostalgia. No se puede recrear el momento en que alguien escucha una canción por primera vez. Esas sensaciones tienen que ver más con el momento de la vida en el que la escucharon que con nosotros", asegura.

El cantante David Byrne, exmiembro de Talking Heads, actuando en directo en 2018. / Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images

Desde que David Byrne disolvió Talking Heads en 1991, anunciando su ruptura después de publicar Naked, la banda ha encabezado la lista de deseos de reunión en varios festivales como Coachella. Los miembros han rechazado muchos intentos de reunión desde entonces, alegando que la relación que existe entre ellos es más que complicada. Únicamente se reencontraron en 2002 por su ingreso al Salón de la Fama del Rock. A pesar de la insistencia del batería Chris Frantz, la negativa de Byrne siempre ha sido más fuerte: en 2003 fue la última vez que el frontman le dijo a su compañero que las puertas estaban completamente cerradas.

El batería de la banda siempre ha asegurado en sus declaraciones que sería una gran experiencia volver a encontrarse con su público en los escenarios. Además, ha señalado uno de los puntos a favor para ellos: "a diferencia de muchos de nuestros contemporáneos, estamos todos vivos". De todas formas, sin la aprobación de Byrne, sería impensable una posible reunión de la banda. Así que, por ahora, los fans tendrán que esperar.