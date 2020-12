Lola Índigo y su mensaje ‘body positive’ que está arrasando

Lola Índigo se ha convertido en portada de la revista Women's Health para este mes de diciembre y lo ha celebrado publicando su fotografía de primera página en su perfil oficial de Instagram. Además de poder disfrutar de su espectacular figura, Mimi Doblas ha querido mandar un mensaje 'body positive' que le ha valido el aplauso unánime de la red social.

"Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio. Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings. He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad 🙏🏼❤️ " comenzó explicando la cantante y bailarina

"No hay un secreto ni metodo exacto para encontrar este equilibrio, pero a mi la danza y el deporte me han hecho muy feliz, gracias a @j_montero @antonioangel_ y @magalidalix por enseñarme tanto, y sobre todo a @womenshealthesp por la oportunidad de contarlo!" concluye la artista de 28 años que está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

Y es que bailar al ritmo de la música de tus artistas favoritos es uno de los deportes más completos que existen además de toda una expresión artística. Su mensaje le ha valido centenares de miles de likes así como comentarios que la tratan de diosa para arriba...

Hace apenas unos días pudimos disfrutar de su espectacular actuación en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2020 donde brilló con luz propia. Su medley con varios de sus éxitos (4 besos, Santería y Trendy) fue una de las actuaciones más comentadas y disfrutadas por el público desde sus casas.

Y 2021 promete que nos dará muchas más alegrías en forma de nueva música ya que Lola ya está trabajando en su próxima colaboración con Sebastián Yatra: ""Pues sí. La verdad que yo tengo muchas ganas pero sobre todo de experiemtnar, porque como que Sebas está súper abierto también a coger de mi raíz. Entonces eso es súper guay".