Edurne, María Pombo, Katy Perry, Chenoa… Los famosos ya están listos para la Navidad

La Navidad ya está aquí y los famosos no han dudado en compartir sus guiños a esta época en redes sociales. En los últimos días hemos ido viendo cómo colocaban los árboles, como encendían las iluminaciones de sus jardines o cómo se vestían cumpliendo las tradiciones de esta época.

Edurne, Paula Echevarría, Pilar Rubio, Georgina Rodríguez, Elsa Pataky, Chenoa o Jennifer Lopez ya están preparadas para recibir la época más mágica del año. Cada una a su manera.

Edurne

Esta Navidad sí que va a ser especial para Edurne que está embarazada por primera vez. Ya ha empezado a disfrutarla lanzando un videoclip con imágenes llenas de el espíritu festivo de estas fiestas tan llena de tradición. Pero, además, ha hecho algo muy típico también de estas fechas, apoyar alguna causa benéfica.

“Qué feliz me ha hecho poder colaborar con @aldeasinfantiles_es y @amazonespana repartiendo sonrisas (siiiii y algunos regalitos😜😜😜) a un montón de niños y niñas. En un año tan complicado para todos, ha sido muy emocionante poder compartir un rato con ellos y trasmitirles la ilusión por la Navidad ⛄️⛄️ ¡Y cantarles mi villancico! Ya sabéis que me encantan estas fechas...”, escribía en redes.

Pilar Rubio

La colaboaradora de El Hormiguero fue una de las primeras en dar el pistoletazo a la navidad. No habíamos comenzado diciembre cuando ya había puesto uno de sus árboles de Navidad. Y hablamos en plural porque el primero lo puso con la ayuda de un amigo. El segundo les tocaba a los peques de la casa.

Y lo mejor de todo es que grabó un vídeo para demostrar lo rápido, económico y fácil que puede ser montar un árbol en casa. “¡¡¡Un árbol de Navidad IDEAL!!!”, escribía junto a las imágenes, “ha venido @sebastiangab a casa para ayudarme con el árbol de Navidad. Tiene unas ideas geniales y, cuando vi lo bonito que había puesto su árbol con decoración alternativa, quería que nos enseñara cómo hacerlo. Así que hoy nos hemos puesto en sus manos 😘”.

Paula Echevarría

Una de las tradiciones navideñas que siempre genera debate es la de los jerséis navideños. Los hay que son muy fans de este tipo de prendas que están tan cargadas de significado e intenciones. Otros, sin embargo, lo consideran de un mal gusto poco justificable.

El caso es que una de las influencers de moda más destacadas de nuestro país, Paula Echevarría, se ha puesto uno a juego con su chico. ¿Será una debilidad ahora que está embarazada? “Matching 👫🏻❤🤰🏻”, escribía junto a la tierna imagen.

Georgina Rodríguez

La chica de Cristiano Ronaldo se ha adelantado a una de las tradiciones de Nochevieja, la de comenzar el año nuevo con ropa interior roja. Ella se la ha puesto ya y la ha lucido en el sofá de casa para promocionar una marca. “Mamamia”, comentaba el futbolista.

El caso es que este spot nos ha servido para ver el árbol de navidad que han puesto en casa. Todo parece indicar que han contratado a un decorador que se lo ha dejado perfecto, aunque nunca se sabe.

Chenoa

Otra de las que ya han dado sus primeros pasos en la Navidad ha sido Chenoa. Se fue con su amiga Natalia (sí, dos triunfitas unidas) a un lugar mágico lleno de gnomos navideños y fue la encargada de hacer las fotos. “Saludos de mis nuevos amigos...son taaaan monos 🎄🎁🎈”, aseguraba la cantante.

Tamara Gorro

Una generadora de contenidos como Tamara Gorro, tan festiva y llena de ese buen rollo que siempre destila, no era de extrañar que llenara las redes de espíritu navideño. La hemos visto ya visitando a Papá Noel en el parque de atracciones de Madrid.

Y como ocurre en esta época del año, ha hecho balance. Ha repasado lo que ha dado de sí este trágico 2020 y ha comenzado la cuenta atrás para la llegado del 2021 y lo ha hecho a su manera.

Jennifer Lopez

Las luces se multiplican en estas fechas. La iluminación de Vigo es una de las que más titulares genera en nuestro país, pero cada casa se preocupa de llenar de luces su decoración navideña. En Estados Unidos, que estas cosas siempre se hacen más a lo grande, nos dejan casas iluminadas tipo película. Jennifer Lopez es una de las que ya ha llenado su jardín de luz.

“Es el tiempo más maravilloso del año… ❄️💙❄️ @jbalvin”, escribía junto a la imagen en la que podemos ver su decoración. Y mencionaba a Balvin porque se había puesto las zapas que ha diseñado con Nike que se agotaron en apenas dos horas.

Katy Perry

“¿Por qué cortar el árbol cuando puedes SER el árbol? 😛🎄”. Katy Perry siempre va más allá. No se ha contentado con poner el primer árbol que va a compartir con su pequeña Daisy, sino que se ha convertido en uno. De sobra conocemos su afición por los disfraces y se ha puesto este tan navideño para el Disney Holiday Singalong. Por cierto, no pierdas detalle de los adornos que cuelgan.

Mariah Carey

Una de las reinas de la Navidad es Mariah Carey. Desde que lanzó All I Want For Christmas Is You, en 1994, se ha convertido en una imprescindible en estas fechas. Año tras año, esa canción navideña se cuela en las listas de ventas. Este 2020 ha vuelto a ser nº1 de ventas en el Reino Unido. Un logro que ha celebrado con los suyos y mucho ambiente navideño.

Alaska

En esto de los árboles de Navidad no hay nada escrito. Aunque los verdes son los más habituales, cada vez son más frecuentes los blancos. Aunque los hay más arriesgados que apuestan con otros colores como Alaska y Mario Vaquerizo. El suyo es rosa y este año ya lo han terminado de montar.

La cantante lo ha aprovechado para hacer un poco de promo y, de paso, brindar por lo que está por llegar, que, en su caso, tiene la esperanza de que sean conciertos. El otro deseo que ha manifestado es el fin del encierro de su madre que a sus 91 años ha tenido que prescindir de todas sus actividades de relación social que, por lo que asegura, son muchas.

Elsa Pataky

En España estamos acostumbrados a vivir la Navidad envueltos en mantas y con chocolate caliente para combatir el frío. Pero hay otros lugares en el mundo que disfrutan de estas fechas en manga corta. Elsa Pataky y Chris Hemsworth son de esos. Así es como hemos podido ver a la actriz con su hermano poniendo el gigantesco árbol junto a sus hijos. “¡Se acerca la Navidad! 🎅🏼”, escribía hace apenas una semana.

Sara Carbonero

Este año la Navidad va a ser muy diferente, pero, aunque las reuniones no van a ser tan multitudinarias como otros años y no vayamos a tomar las uvas en la Puerta del sol, sí nos quedan otras cosas que disfrutar. Por ejemplo, Sara Carbonero se ha pasado por el Jardín Botánico donde, un año más, han preparado un espectáculo de luces que nos envuelve en la magia de estos días. “Noches de cuento ✨”, aseguraba durante su visita.

Kylie Jenner

En las casas del clan Kardashian ya se sabe que se vive todo con exageración. No hay más que ver el árbol de Kylie Jenner. Se habrán tenido que utilizar varias escaleras para ponerlo. Ella misma aseguraba que esta era su época favorita del año y está claro que no escatima, aunque seguro que algún decorador opinará que los adornos que ha colgado en su abeto son demasiado pequeños para sus dimensiones, pero ya se sabe que, sobre gustos, los colores.

Pau Gasol

Aunque hemos comprobado que es el sector femenino el más propenso a compartir los detalles navideños, los chicos no se quedan atrás. Buena prueba es Pau Gasol que no dudó en mostrarnos un poquito de su árbol. Se centró en el detalle más tierno, las bolas personalizadas de la familia con el 2020 grabado. ¡Que viva el dorado!

María Pombo

La influencer fue una de las primeras en meterse de lleno en la navidad. A finales de noviembre ya nos mostraba su árbol al ritmo de Michael Bublé. “Empezamos pronto con la navidad en casa 🎄 se nota soy muy partidaria de las cosas sencillas y del “menos es más”? ❤️🙌🏾 PD: me impresiona mucho pensar que hemos montado el árbol con un 👶🏼 dentro de mí y que lo desmontaremos ya cuando Martín esté con nosotros 😱💘” escribía.

Han pasado unas semanas y Martín ha crecido todavía más. De hecho, María nos mostraba su barriguita en las últimas horas mientras se preguntaba si su primogénito llegará este 2020 o esperará a 2021. La fecha prevista de parto es el 2 de enero, pero nunca se sabe.

Y tú, ¿lo tienes ya todo listo?