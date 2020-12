Taylor Swift echa por tierra los rumores de Woodvale como tercer disco tras Folklore y Evermore

Taylor Swift sigue manteniendo el juego de pistas, misterios, mensajes, guiños o easter eggs (huevos de Pascua) con sus millones de seguidores en todo el mundo. Y eso es algo que ella misma ha reconocido que la divierte y con lo que se lo pasa en grande. Pero en ocasiones las teorías se le van de las manos.

Eso es lo que ha sucedido con Woodvale, una palabra oculta en la portada del álbum Folklore que muchxs fans de la cantante habían encontrado junto a una rama del árbol y que les había hecho sospechar que después de Folklore y Evermore habría un nuevo disco que completase la trilogía.

En menos de medio año, la gran creatividad de Taylor Swift nos ha permitido disfrutar de dos discos de estudio que se alejan del sonido pop comercial que la catapultó al éxito pero que mantienen la esencia de la solista estadounidense. Y por ello millones de sus fans estaban ávidos de más.

Pero desgraciadamente parecer que Folklore y Evermore no tendrán continuación con Woodvale. Así lo ha confesado la propia cantante durante un directo en el show de Jimmy Kimmel en el que ha explicado el por qué de la palabra Woodvale estratégicamente escondida en la carátula de su elepé.

"Básicamente todo fue un error" confesó entre risas Taylor Swift. "Cuando estaba haciendo el álbum Folklore que se publicó en julio, estaba muy asustada de desvelar el título del disco incluso a mi entorno más cercano, a mi equipo de management. Y no lo dije hasta que estuvo a punto de salir. Hasta entonces me pidieron un nombre que tuviera una extensión en letras similar a Folklore para ir preparando la portada del mismo. Así que les dí Woodvale. Pero con el paso del tiempo decidí que no quería que en la portada del álbum aparecieran los nombres. Pero se nos olvidó borrarlo de la portada" finalizó la solista.

Los que confiaban en Woodvale como nuevo trabajo han visto sus teorías echadas por tierra. Pero lo curioso del asunto es que lo que Taylor Swift ha desmentido es que ese no va a ser el título. En ningún momento de la entrevista ha negado la posibilidad de que vaya a haber un tercer elepé en camino.

Y de hecho Kimmel le presentó la teoría de que el siguiente disco empezaría por D (tras Folklore y evermore) y tendría las mismas sílabas (bromeando con Dumbledore y Dinosaur).