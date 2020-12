Aitana y Pablo Alborán cuelan sus discos ‘11 Razones’ y ‘Vértigo’ en el top 10 de debuts de streaming

El pasado 11 de diciembre, dos de los artistas españoles más exitosos del momento lanzaron disco. Por un lado, Pablo Alborán publicó su esperadísimo quinto álbum de estudio: Vértigo. Un disco que llegaba tres años después de Prometo y con el que el malagueño ha sorprendido a sus fans desnudando su alma.

Por otro, Aitana ha lanzado su segundo disco: 11 Razones. Un trabajo muy esperado por los fans de la catalana, que querían ver con qué sonido iba a sorprender la joven. ¡Y lo ha hecho, apostando por un pop rock juvenil que ha cautivado a los oyentes!

Teniendo en cuenta que eran dos de los trabajos más esperados por el público español del año, no nos extraña que los artistas se hayan colado en el top 10 de debuts musicales de las principales listas de streaming.

De este modo, este mismo lunes, Spotify ha publicado su chart de cuáles han sido los álbumes más escuchados del fin de semana. Una manera de ver cómo funcionan los estrenos en esta plataforma. ¿Y quiénes aparecen en él? Nuestros artistas españoles.

Mientras que Aitana debuta en el número; Pablo lo hace en el número 8. ¡Y es que la música en español está más de moda que nunca!

En el número 1, como era de esperar, Taylor Swift y su Evermore han estado imbatibles con 67 millones de streams en su primer día. De hecho, es el segundo mejor debut de una artista femenina del año. ¿El primero? Su álbum Folklore. Vamos, que Tay es la reina de esta plataforma a la hora de lanzar disco.

En el segundo puesto se encuentra Kid Cudi y su Man On The Moon III: The Chosen; y en el tercer está Jack Harlow con That’s what they all say.

Sin duda, otros reconocimientos más que pueden sumar las dos estrellas a sus carreras. ¡Enhorabuena a los dos!