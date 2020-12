El biopic de Whitney Houston ya tiene a su protagonista: Naomie Ackie

Whitney Houston está a punto de volver a las pantallas de cine donde arrasó gracias a El Guardaespaldas. Si todo va según lo previsto, a comienzos de 2022 se estrenará en los cines de todo el mundo el biopic de una de las mayores estrellas de la música estadounidense. La producción ya ha encontrado a su protagonista en la figura de Naomie Ackie.

La actriz ha sorprendido a la dirección de casting que está hablando muy favorablemente del trabajo y la disposición de esta intérprete para convertirse en Whitney. I wanna dance with somebody, título oficial del largometraje, ha confirmado el reparto de forma oficial a través del perfil oficial de Whitney Houston en Instagram que ha citado un reportaje de The Hollywood Reporter dando todos los detalles.

Anthony McCarten, el guionista de Bohemian Rhapsody, Los dos papas y El instante más oscuro que ha sido nominado a 4 Óscar está siendo el encargado de escribir la película biográfica sobre el icono del rhythm and blues responsable de temazos como I wanna dance with somebody, I'm your baby tonight y All the man that I need, que nos dejó en 2012 con tan solo 48 años.

Desde ese momento su entorno ha trabajado por reivindicar el legado musical de la artista estadounidense con resultado dispar. El documental de HBO fue muy polémico y logró despertar una gran expectación. Una aceptación menos cálida recibió su gira holográfica por todo el mundo.

Stella Meghie será la directora de la película que ya tiene a su actriz principal. Naomie Ackie ha participado recientemente en la saga Star Wars dando vida a Jannah en El ascenso de Skywalker. Además tiene pendiente su estreno en el episodio piloto de la precuela de Juego de Tronos. La londinense ha alternado papeles en cortos, películas de época (Lady Macbeth) y series durante toda su carrera.