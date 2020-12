Los Grammy 2021 quieren a Beyoncé sobre el escenario

Los Grammy 2021 están intentando pasar por encima de la polémica suscitada por sus nominaciones preparando un gran espectáculo sobre el escenario. Y el primer paso es subir al mismo a una de las máximas nominadas de la noche: Beyoncé.

La organización está negociando a dos bandas tanto con Megan Thee Stallion como con la propia Beyoncé para que realicen una actuación conjunta interpretando el remix de Savage que reunió a dos de las solistas de mayor renombre de la música estadounidense en estos momentos. Y si Bey es la gran favorita, Megan opta a llevarse el premio a Artista Revelación y a Grabación del Año.

Un 2x1 que supondría el regreso a las actuaciones de Beyoncé después de un tiempo alejado de los micrófonos en el que ha aprovechado para centrarse en su familia. De momento el dueto no ha sido confirmado pero los Grammy se están volcando en conseguir el directo en el Staples Center de Los Ángeles para todo el mundo el próximo 31 de enero de 2021.

De momento no se han confirmado cartel de actuaciones de los Grammy 2021. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos si ha confirmado al maestro de ceremonias que será Trevor Noah. El artista recogerá el testigo a Alicia Keys, quien se puso al mando de la ceremonia del 2020.

Entre los principales artistas nominados se repiten tres nombres: Dua Lipa, Beyoncé y Taylor Swift. Las tres divas del pop compiten en las grandes categorías. Mientras que las dos primeras lo hacen gracias a los discos de Future Nostalgia y Folklore, Queen B lo hace por el tema Black Parade. Post Malone es otro de los artistas que más nominanciones se ha llevado gracias a su álbum Hollywood’s Bleeding, cuyo tema Circles también puede llevarse el premio a mejor grabación del año.

Aunque las redes celebren las nominaciones de Gaga, Beyoncé o Swift por sus respectivos álbumes, lo cierto es que las nominaciones de los Grammy 2021 no han sido bien recibidas a nivel general. Para muchos, The Weeknd y su último disco After Hours eran uno de los que más esperaban ver entre todas las categorías, aunque se ha ido de vacío.

Su reacción no se ha hecho esperar. Abel Tesfaye ha sido duro y contundente, ha acusado de corrupción a la organización y ha exigido explicaciones: "Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia".