Prepárate para el Tomorrowland 31.12.2020 con el especial de Ramsés López

Pues no, no estás preparado/a para lo que llega en el último tramo del 2020. Te despedirás de este año tan confuso por todo lo alto y con la música que más te gusta: la electrónica. Pero no solo eso, sino que tus DJs favoritos te la traerán al salón de tu casa para así poder disfrutarla sin esfuerzos. Llega el Tomorrowland 31.12.2020.

LOS40 Dance es emisora oficial de este tan esperado evento, y es por ello por lo que, para calenta rmotores, nuestro querido Ramsés López te disparará los niveles de adrenalina el próximo 22 de diciembre como solo él sabe. De 21:00 a 23:00 horas de ese mismo día, el Faraón presentará el Especial Tomorrowland NYE 2020. Y prepárate porque vas a darlo todo.

En este programa, el DJ repasará los temas más importantes que cada una de las estrellas invitadas al festival virtual de Tomorrowland. Desde hits de Diplo, Dimitri Vegas & Like Mike hasta Martin Garrix, David Guetta y Meduza. Un cartel que es imposible quererse perder.

Pero eso no es todo, ya que Ramsés te traerá un auténtico concursazo relacionado con este evento y que cualquier amante de la electrónica y de la música en general querrá escuchar desde LOS40 Dance. Permanece muy atento/a y podrás enterarte de qué se trata.

El próximo 31 de diciembre tienes una cita con los mejores DJs del planeta, quienes se subirán a la cabina rodeados de una tecnología de última generación. Esta producción te hará creer que estás allí en directo y ante el espectáculo de sus protagonistas. ¡Hazte ya con tu entrada desde nuestra taquilla!

Este es el primer festival virtual de Fin de Año organizado por Tomorrowland, aunque no es el primer encuentro online que crean este año. Debido a la pandemia, su evento veraniego se ha visto obligados a renovarse (o morir), apostando por una producción impecable y única que solo los que fueron testigos de aquella cita pueden definir.

Y tú, ¿estás dispuesto/a a repetir experiencia? Pero, esta vez, para despedirte por todo lo alto de un año que todos querríamos olvidar.