Alba Reche nos desvela nuevos detalles sobre su segundo álbum

Alba Reche se ha convertido en una de las artistas revelación de la industria española. La alicantina, que se ganó el cariño de la audiencia de Operación Triunfo 2018 (donde quedó segunda) gracias a su naturalidad y talento, lanzó el pasado 2019 su primer disco: quimera.

La joven apostó por cuidar la producción al detalle y potenciar su voz a través de unas letras que nos trasladan a la Grecia clásica a través de sus mitos. De hecho, el trabajo de Alba estuvo nominado a los Latin Grammy de 2020.

Este 2020, la joven ha lanzado los temas La Posada y su propia versión de Morena Mía. Pero esto era solo un puente hacia su próximo trabajo. Y es que ha sido este mismo jueves, 17 de diciembre, cuando la cantante ha sacado el primer single que formará parte de su próximo disco. Se trata de Que bailen, su esperadísima colaboración con Cami.

Tras escuchar este tema, donde las dos jóvenes ponen el foco en el cambio social que está ocurriendo en Chile, es inevitable preguntarse hacia dónde va el nuevo sonido de Alba. “Esta es la primera canción del disco. Es como el pistolazo de salida”, empieza contándonos la artista en una entrevista para LOS40.

“Morena Mía y La Posada fueron como el intermedio para precalentar y no formarán parte de mi siguiente disco”, continúa diciéndonos la cantante.

El concepto de Alba Reche 2

Si en su primer álbum, Alba apostó por unir su música en un solo concepto artístico, la mitología griega, ahora la artista volverá a apostar por uno nuevo. “El otro día vi un tuit que me hizo gracia. Subí una parte del siguiente trabajo que no se entendía y un usuario escribió: ‘En el último disco le dio por el griego y ahora le da por el egipcio’. Pero no tiene nada que ver.”, dice con una sonrisa.

La joven nos confiesa que a veces comparte pequeños avances en su cuenta de Instagram para ver cómo reaccionan sus seguidores y seguidoras. “Estoy trabajando como directora creativa en el siguiente proyecto y lo estamos terminando. Estoy muy contenta”, continúa explicando.

Alba nos adelanta que esta vez el concepto no tendrá nada que ver con la historia del arte ya que “no quiere sobreexplotar”:

“Sí que es verdad que estoy haciendo un concepto artístico dentro de lo que es lo musical. Evidentemente es algo que cuido mucho y que quiero que siga existiendo en mis trabajos. No va a tener algo que ver con la historia del arte, pero sí con una corriente artística, por así decirlo”-

Tendremos que esperar para conocer en qué está trabajando la ex triunfita. Seguro que, al igual que el primero, sorprende a todos sus seguidores y seguidoras.