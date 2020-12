Así ha celebrado Alejandro Sanz su 52º cumpleaños

Alejandro Sanz es consciente de que son los pequeños detalles los que completan nuestras vidas. Una sonrisa, una bonita palabra, un paseo... Pero, sobre todo, lo que para muchos resulta simple celebrar su cumpleaños con las personas que le quieren.

El cantante cumplió 52 años el pasado 18 de diciembre. En esta fecha tan especial, se aseguró de rodearse de sus más allegados para soplar con ellos la vela con la que da la bienvenida a una nueva etapa. Así lo ha compartido a través de sus redes sociales.

"Soplar velas es uno de los rituales más extendidos del mundo, la llama representa la luz de vida y el humo es el hilo conductor de los deseos. He soplado por cada una de vuestras felicitaciones hasta formar un huracán de agradecimiento. Y he sabido que sentir tanto cariño cerca es mucho mejor que cualquier deseo ❤️", dice en la descripción del vídeo.

En él podemos ver cómo Alejandro pide a los de su alrededor que soplen con él la vela, para así cumplir todos sus deseos.

Sin duda, una de las felicitaciones que más han triunfado es la de su hija Manuela, que con tan solo una frase, ha conseguido emocionar a su padre. "Feliz vida al que me la dio. Te amo con locura", dice en la publicación acompañada de unas fotos con él. "Creo que tú me has dado más vida que yo a ti", respondió, entre otras palabras, el artista.

Aún desconocemos qué le depara a Sanz en este nuevo año, pero sea lo que sea, su familia le cogerá la mano.