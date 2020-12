Cuándo se emitirán los próximos capítulos de 'Mujer': ¿se va la serie de vacaciones de Navidad?

La Navidad ha llegado —aunque para algunos arranque dentro de unas horas, pues hay quien sostiene que esta festividad empieza cuando los bombos de la Lotería de Navidad se ponen a rodar en el Palacio Real— y la programación de televisión ya lo está notando.

Las películas familiares y navideñas se han ido adueñando en las últimas semanas del prime time y de las tardes de los fines de semana para ofrecer a los espectadores contenido que se ajuste a este momento del año. Sin embargo, con la llegada de las fiestas muchas veces la parrilla televisiva se trastoca un poco más y algunos programas sufren un parón durante los días clave de las fiestas.

¿Será este el caso de la exitosa serie de Antena 3 Mujer? Muchos se están haciendo ya esta pregunta, pero para ellos traemos buenas noticias. La telenovela turca que Antena 3 está emitiendo cada lunes y martes a las 22:45 horas —generalmente después de El Hormiguero— no se tomará ningún respiro esta Navidad, por lo que todos sus fans podrán seguir disfrutando de la historia de Bahar y los demás pese a las fiestas.

Así, durante el periodo navideño Antena 3 emitirá capítulos de Mujer —o mejor dicho, la mitad de uno de ellos cada día— los días 21, 22, 28 y 29 de diciembre y el 4 y el 5 de enero. En concreto, los telespectadores podrán ver esta semana el octavo capítulo de la segunda temporada de la serie, la semana que viene el noveno y la primera semana de enero el décimo. ¡Esta navidad, hay Mujer para rato!

Mujer, todo un éxito global

Esta serie traspasó fronteras muy poco tiempo después de lanzarse en Turquía y se está pudiendo ver (o se ha visto ya) en 65 países de todo el mundo. Mujer está basada en una ficción japonesa llamada Woman: my life for my children y además de haber sido muy bien acogida por el público en su versión turca ha triunfado en certámenes como los Tokio Drama Awards y los Premios Altin Kelebek entre otros.