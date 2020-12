Esta es la ‘Gambito de Dama’ real que triunfa en redes sociales

Gambito de Dama se convirtió en un éxito desde el momento en el que su primer capítulo vio la luz en octubre del 2020. La miniserie centrada en una prodigio del ajedrez conquistó a público y crítica, convirtiéndose en la obsesión de muchas personas y, además, dándole visibilidad a este deporte. Pues bien, unos meses después de su estreno, hemos descubierto que Beth Harmon (la protagonista interpretada por la actriz Anya Taylor-Joy)... ¡existe también en la vida real!

Y es que hay una chica cuya historia mantiene bastantes similitudes con la ficción. Su nombre es Alexandra Botez, tiene 25 años y empezó a jugar al ajedrez cuando tenía 6 gracias a su padre, quien le enseñó los conceptos básicos. A los 8 consiguió hacerse con el primer premio en el campeonato nacional de Canadá y, desde entonces, los logros en su trayectoria superan con creces a los fracasos.

¡Pero esto no es todo! Su pasión y dedicación por el ajedrez han hecho que se convierta en influencer en redes sociales. En su perfil de Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores y seguidoras, mezcla imágenes de su día a día con publicaciones relacionadas con partidas o jugadas. A pesar de que en esta plataforma tienen bastante engagement, es en Twitch donde cuenta con su más amplia comunidad de fans (casi 500 mil seguidores), que pueden verla jugar en directo.

Esta no es la única conexión entre la vida real y la serie de 7 capítulos creada por Scott Frank y Allan Scott e inspirada en la novela homónima de Walter Tevis. A pesar de que el personaje principal tanto del libro como de su adaptación a la pantalla no está basado en ninguna mujer en particular, sí está inspirado en varios jugadores profesionales de ajedrez. Sin duda, si los directores o el escritor hubiesen conocido a Alexandra antes de crear sus obras, habría sido una interesante referencia para construir a la protagonista... ¡o incluso interpretarla!