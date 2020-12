'Christmas songs': los mejores villancicos de la Navidad en inglés para cerrar 2020

La Lotería de Navidad ha inaugurado oficialmente el periodo festivo de este atípico año. Las navidades de 2020 serán muy diferentes a las que recordamos hasta ahora debido a la pandemia de coronavirus y a las medidas que los diferentes Gobiernos del planeta están tomando para tratar de frenar el avance de los contagios. Pero pese a los contratiempos estas fechas son para disfrutar y para celebrar todas aquellas cosas buenas que nos ha dado la vida.

¿Y qué mejor manera que hacerlo con música? Desde LOS40.com hemos querido preparar para nuestros lectores una recopilación con varios de los mejores villancicos en inglés para que este 2020 pongáis música nueva, y no tan nueva, a vuestra Navidad. ¡Que tengamos que estar más tiempo en casa del que querríamos no tiene por qué significar que estemos obligados a aburrirnos o a dejar de lado el espíritu de la Navidad!

Aquí os dejamos algunos de los mejores villancicos que se han publicado este 2020 y otros clásicos de la Navidad que jamás deben faltar en una playlist para estas fiestas. Eso sí, avisamos de que algunos son más animados que otros. Cada uno tiene su momento.

Can't Stop Christmas, de Robbie Williams

El primer villancico de nuestra lista es de Robbie Williams. El cantante y compositor británico ha presentado este 2020 un villancico con un ritmo pegadizo marcado por la Covid-19 en el que lo deja bien claro: Nadie detendrá a la Navidad.

Christmas saves the year, de Twenty One Pilots

Con un ritmo mucho más melancólico —no admite ningún bailoteo festivo— que el de Robie Williams, los estadounidenses Twenty One Pilots también han lanzado su villancico este 2020. El dúo ha presentado Christmas saves the year, una canción en la que se presenta a la Navidad como la salvadora de un año terrible.

The Lighthouse Keeper, de Sam Smith

Hace solo un mes Sam Smith lanzó The Lighthouse Keeper, una canción navideña en la que plasma cómo la navidad es para él el anhelo de estar con sus amigos y familiares. Tampoco es muy animada, pero sin duda es perfecta para una comida tranquila o para poner mientras se prepara el menú de Nochebuena.

Christmas Blues, de Sabrina Claudio y The Weeknd

Este 2020 la cantautora estadounidense Sabrina Claudio junto al famosísimo The Weeknd ha publicado Christmas Blues, un blues navideño precioso que acompañará muy bien cualquier cena de Navidad.

Santa Claus is comin' to town, de Sebastián Yatra

El colombiano pone una nota alegre a las novedades navideñas de este 2020. Yatra ha hecho una versión de un famoso villancico en el que intercala el inglés y el español con la que es casi imposible no mover el cuerpo. ¡Esta sí levanta el ánimo a cualquiera!

The Christmas Song, de Shawn Mendes y Camila Cabello

La pareja del momento, Shawn Mendes y Camila Cabello, también han sacado un villancico este 2020 como parte de la edición Holiday Deluxe de Wonder, el nuevo álbum del canadiense con el que pretenden recaudar fondos para obras benéficas. Aquí os dejamos el resultado:

Merry Christmas (I don't want to fight tonight), de Ramones

No todo iban a ser novedades en esta lista, y es que en cualquier playlist de Navidad no pueden faltar clásicos como este de Ramones. Este villancico roquero de la banda de punk de Forrest Hills anima a cualquiera en estas fechas.

Zat You, Santa Claus?, de Louis Amstrong

Y de un clásico a otro. Otra de las canciones de Navidad en inglés que deben estar en cualquier lista de reproducción este 2020 y siempre es este de Louis Amsgrong. ¿A quién no le gusta pasar las fiestas con un genio como él?

One more sleep, de Leona Lewis

Otra de las canciones que deben estar en esta lista es este One more sleep de Leona Lewis. Hace siete años, allá por 2013, la artista británica publicó esta canción de Navidad enmarcada en el álbum Christmas, with Love. ¡Y a nosotros nos encanta!

Wonderful christmastime, de Paul McCartney

En 1979 Paul McCartney lanzó Wonderful Christmastime, un villancico con ritmos pop que alcanzó el puesto número 6 en la lista británica UK Singles Chart y que años más tarde pasó a formar parte de la película Rudolph. ¡A nosotros nos encanta y por eso lo hemos incluído en esta playlist!

All I want for Christmas is you, de Mariah Carey

No podíamos acabar esta lista sin incluir el hit de cada Navidad. Mariah Carey, con All I want for Christmas is you, es capaz de levantar el ánimo a cualquiera y las cifras lo demuestran, pues cada año por estas fechas sube puestos en las listas para alcanzar las primeras posiciones.