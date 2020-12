Mariah Carey arranca diciembre (otra vez) como la reina de las listas

Mariah Carey se ha consagrado año tras año como la reina de la Navidad y si hay algo que lo demuestra es que, nada más haber llegado diciembre a nuestros calendarios, su éxito All I Want For Christmas Is You ya ha comenzado a subir como la espuma en las listas hasta alcanzar las primeras posiciones.

Por lo que parece que Leticia Sabater va a tener que esmerarse mucho más en sus villancicos si quiere alcanzar el trono musical del último mes de año y es que, cuando aún queda prácticamente un mes para Navidad, Mariah Carey ya "ha colado" su canción más icónica en el TOP 3 de Spotify.

De hecho, todo apunta a que el villancico más escuchado del mundo está calentando motores para superar su propio récord en la plataforma de streaming un año más, después de que en 2019 se alzara con el título de “la canción más escuchada en un mismo día”, el pasado 24 de diciembre con más de 12 millones de reproducciones. Todo en el mismo año que All I Want For Christmas Is You cumplía 25 años.

Un tema del que sin duda ha sabido sacar un gran rendimiento, tal y como demostró el documental sobre su creación. Además, por si a alguien le queda aún alguna duda sobre quién es la reina de la Navidad, Mariah Carey estrenará este 4 de diciembre su especial navideño con invitados de la talla de Ariana Grande y Jennifer Hudson. Algo que, se espera que impulse (una vez más) el éxito de All I Want For Christmas Is You.

Mariah Carey, la reina de los memes navideños en diciembre

Pero si hay algo que la inmensa mayoría no se puede sacar de la cabeza sobre All I Want For Christmas Is You, además de su sonido de campanillas navideñas, es la cantidad de dinero que Mariah Carey gana año tras año gracias a eta única canción por cuestiones de derechos de autor. Y es que, el himno de la Navidad le ha embolsado a la artista más de 60 millones de dólares desde su lanzamiento en 1994. ¡No le faltan razones para ser la más feliz de la época navideña!

Yo cada Diciembre con los gastos de Navidad // Mariah Carey cada Diciembre pic.twitter.com/gfdQnDUB4X — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) December 1, 2020

los millones entrando a partir de hoy en la cuenta bancaria de Mariah Carey pic.twitter.com/iRBxYCGkBw — meery xmas✨🎄 (@meeryfuentess) November 30, 2020

Mañana empieza diciembre.



Wham! y Mariah Carey adelantando a todos por la derecha: pic.twitter.com/OSCl5Z2wk0 — Mario (@MdCacio) November 30, 2020

Es diciembre!!! Feliz mes Mariah Carey!!! 😍😍🎄🎄 — No eh! 🎄 (@NoeHazelnut) November 30, 2020

Y tu, ¿cuántas veces has escuchado ya el clásico de Mariah Carey en este 2020?