Paco León desvela detalles de su película con Nicolas Cage y Pedro Pascal en La Resistencia

A Paco León le tocó el gordo de la particular lotería de La Resistencia. Pese a que la entrevista fue inicialmente grabada en octubre, el late-night de #0 en Movistar+ la emitió este 22 de diciembre junto a otros fragmentos pregrabados. Y parece mentira que tantos titulares se hayan mantenido en secreto durante dos meses.

El actor y director español desveló algunos detalles de su nueva película The Unbearable Weight of Massive Talent dirigida por Tom Gormican y Kevin Etten: "Vengo de Budapest de rodar con Nicolas Cage. Han sido momentos inolvidables. Ahí hemos estado dándonos caña porque yo hago de malo y eso no se me va a olvidar en la vida".

El reparto de este largometraje cuyo estreno está previsto para la próximo primavera de 2021 no sólo enfrenta a Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage contra Paco León sino que también cuenta con intérpretes como Pedro Pascal, Neil Patrick Harris o Tiffany Haddish.

"Espero haber estado yo a la altura porque en inglés no soy buen actor. Y no me refiero al acento. Sé un poco de inglés pero muy justo. Me aprendía las frases y ya está. Pero no las voy a decir aquí porque me da mucha vergüenza y además esto es gratis. Nunca gratis, nunca. También sale Pedro Pascal de Juego de Tronos, Narcos, The Mandalorian. De hecho han hecho un muñeco de él sin casco y madre mía..." confesaba atropelladamente Paco León que quiso cambiar bruscamente la conversación para hablar de la película que había acudido a promocionar.

"Yo tenía que haber venido con Miren Ibarguren pero la recomiendo como invitada. Me he llevado un disgusto por que no haya venido a promocionar a Mamá o papá. Tenía que trabajar que rodar en Barcelona una serie con Pau Freixas. Ha hecho un papel que por fin ha hecho un protagonista de cine y yo soy muy fan. En Arde Madrid ya hizo un papel pequeñito de andaluza gitana que para ser vasca estuvo muy bien" explicaba el actor español.

Paco León, a mordiscos en La Resistencia

Sin lugar a dudas la faceta más desconocida de Paco León es la 'violenta'. Nadie sospecharía que con esa risa tan habitual, el actor y director tenía un historial de meterse en líos. Incluso por algo tan sorprendente como un susto: "La gente que me conoce sabe que cuando me asusto suelo responder mal y ya en los rodajes dicen "no asustéis a Paco". Esta gracia de asustarme que me has hecho ya he respondido con una mirada fuerte si te has fijado".

¿Hasta el punto de tener una pelea? Él mismo reconoce que casi... "En un festival de tv en Vitoria fuimos a una discoteca y allí había un reservado para famosos. Estaba bien para dejar las cosas pero la gente empezó a llenarse y a fumar la gente. Un guardia de seguridad llegó para echarnos a todos de muy mala manera y al hombre le mordí en la mano. Y mi hermana María saltó como un jaguar para defenderme. Entonces se dió cuenta de que el 'Luisma' le había mordido y me dijo "me has hecho daño" y yo le vacilé y le dije "ah sí, denúnciame". Tuvieron que separarnos y luego me dio mucho cargo de conciencia por haberle mordido pero luego la discoteca se disculpó conmigo. Yo iba pimplado y se nos fue la cabeza. Le pido disculpas a ese hombre al que le mordí.