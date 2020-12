Todos los artistas y grupos siempre han dedicado alguna canción o disco de su trayectoria a cantar a la Navidad. En la playlist que hemos preparado para estas fechas tienes muchos ejemplos de artistas muy classic con temas muy propios de esta época del año. Y es que, cuando se acerca la Navidad, a todos nos apetece escuchar una buena canción que nos transmita ese espíritu de paz y buenos deseos.

Algo así es lo que les ocurrió a Queen en una de sus actuaciones, donde tuvieron que versionar un clásico navideño de forma improvisada. Fue en California en 1977, poco tiempo después de la publicación de su sexto disco, News of the World, donde incluyeron grandísimos éxitos como We Will Rock You o We Are the Champions.

En ese contexto, al subir al escenario, Freddie Mercury se dirigió a la multitud que estaba disfrutando se su directo y les confesó que realmente no habían ensayado su siguiente canción. "Se nos ocurrió algo en el vestuario, nunca lo habíamos hecho antes", se puede escuchar al vocalista en el audio que registra el momento. "Como es Navidad, vamos a probar algo nuevo esta noche... y realmente necesitamos su ayuda. ¡Por favor canten, no sean tímidos!", continúa diciendo.

En ese momento, acompañado de Brian May a la guitarra, Mercury comienza a cantar una versión simplificada del clásico villancico White Christmas mientras los asistentes cantan a coro. Filmada el 22 de diciembre, la última noche de la gira News Of The World de la banda en 1977, es solo una parte del espectáculo que Queen realizó esa noche.

La noche en la que Freddie Mercury improvisó un clásico navideño con Queen

Otra de las grandes sorpresas del show fue la aparición, durante el bis de We Will Rock You, de un Papá Noel con un gran saco. Se trataba del guardaespaldas de la banda Paul 'Big Paul' Korzilius. Dentro de ese gran saco estaba el mismo Freddie Mercury, que salió de él con un llamativo mono de lentejuelas plateado y se puso a cantar sentado sobre los hombros de Big Paul.

John Deacon, Brian May y Freddie Mercury, en una actuación de Queen en 1977. / Michael Montfort/Michael Ochs Archives/Getty Images

Ese fue el último concierto de la primera parte de la gira News Of The World. Después, la banda se tomaría un descanso de cuatro meses para continuar por Europa, donde ofrecieron veinte gloriosas noches más.