Jennifer Aniston, criticada por un polémico adorno navideño sobre el coronavirus

Jennifer Aniston ha sido desde el principio de la pandemia del coronavirus una de las celebs que más ha abogado por el uso de la mascarilla, utilizando sus redes sociales con el fin de concienciar a la población. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones ha dado la vuelta al asunto y ha puesto a la actriz de Friends en el punto de mira.

El objeto de polémica no es otro que un adorno para el árbol de Navidad y es que, Jen, como tantos otros famosos no ha dudado en compartir imágenes sobre cómo está celebrando las fiestas en este 2020. Hasta ahí todo bien pero, ¿cuál ha sido entonces el problema? Que a muchos no les ha sentado demasiado bien que dicho adorno haga referencia directa a la pandemia del coronavirus.

Una decoración de madera en el que se puede ver una inscripción tallada a modo de broma en la que se lee: "Nuestra primera pandemia-2020". Algo que, sin mayor explicación que la simple foto en sus stories de Instagram, no ha tardado en sembrar el caos con opiniones de lo más controvertidas entre quienes creen que la actriz simplemente intenta hacer un repaso de los ocurrido este año a través de su árbol de Navidad y quienes lo han tomado como algo frívolo y de mal gusto.

El adorno de Navidad de Jennifer Aniston. / Instagram / Instagram @jenniferaniston

Por supuesto hay quienes en su defensa se han hecho eco de algunas labores que Jennifer ha llevado durante estos meses, como su apoyo al pequeño comercio o algunas de sus publicaciones apelando a la responsabilidad individual. Como una que escribía Aniston este verano es la que decía: "Entiendo que las mascarillas son incómodas. Pero ¿no crees que es peor que los negocios estén cerrando... que se pierdan empleos... que los sanitarios estén completamente exhaustos? Este virus se ha llevado tantas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente”. Razón por la que a muchos les cuesta ver algún tipo de mala intención en el poco acertado adorno de la actriz.

Sea como sea, la intérprete que dio vida a Rachel Green no se ha pronunciado al respecto y todo apunta a que va a dejar correr el tiempo sin más. Eso sí, la foto ya no está en ninguna de sus redes sociales.

Y tú, ¿qué opinas del adorno navideño de Jennifer Aniston?