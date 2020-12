Demi Lovato ‘ilumina’ sus estrías para concienciar sobre los trastornos alimenticios

Demi Lovato siempre se ha mostrado lo más natural posible intentando concienciar a sus casi 100 millones de seguidores en las redes sociales que la perfección en la belleza es un canon impuesto y que el cuerpo de la mujer es bello aunque no sea perfecto.

Lo pudimos comprobar hace un par de años cuando mostró sin reparos tanto su celulitis como sus estrías y lo ha vuelto a hacer en estas navidades del 2020 con un sentido aún más profundo: intentar mostrar la realidad de los trastornos físicos que producen los desórdenes alimenticios.

"Sinceramente, creía que no era real el hecho de que pudieras recuperarte de un trastorno alimentario. Que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada. 'Seguro que vomita aquí y allá'. 'Probablemente nunca pueda aceptar su celulitis', son algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía" empieza explicando Demi Lovato en su perfil oficial de Instagram en el que ha teñido de dorado sus estrías.

"Estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez, mi dietista me ha mirado y me ha dicho: 'Así es como se ve la recuperación del trastorno alimentario'. En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas" continúa la intérprete estadounidense.

"Así que empecé a marcar con brillantina y purpurina las marcas de mi piel para celebrar mi cuerpo y todoas sus características (incluso si la sociedad las veía como algo bueno o malo). Mis estrías no van a desaparecer, por lo que podría ponerle un poco de brillo, ¿verdad? Dejadme también dejar claro que esto sirve como recordatorio para cualquiera que de verdad piense que esto no es posible. ¡Puedes hacerlo, cree en ti!" confiesa Demi Lovato.

"Este año ha sido duro... Sé gentil contigo misma si tienes un desliz y recuerda volver al buen camino porque merece la pena el milagro de la recuperación. Os quiero" termina explicando la cantante en un mensaje body-positive de lo más aplaudido.

La cantante ha querido mostrarse al natural ante sus fans, sin filtros ni retoques, para hacerles comprender que las redes sociales proyectan unos estándares de belleza imposibles. A sus 27 años, Demi Lovato ha recorrido un largo camino hasta dejar atrás los peores momentos de su adolescencia, en los que los desórdenes alimenticios y las adicciones estuvieron a punto de costarle la vida. En la actualidad, la cantante apuesta por una dieta sana y una intensa actividad física para sentirse lo más sana posible, lo cual no quita que ella también sea humana y tenga algunos defectos que ha aprendido a aceptar.

La mayoría de usuarios de Instagram utilizan sus perfiles para posturear: fotos perfectas en escenarios perfectos para una vida perfecta. Pero por suerte, existen usuarios que prefieren mostrar cómo son en realidad. Sin ningún tipo de complejos muestran sus imperfecciones a sus seguidores. ¡Bravo por ti, Demi!