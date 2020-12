Liam Payne ya tiene fecha para su nuevo disco

Liam Payne lo ha dejado muy claro: "Este será mi último show hasta que regrese con nueva música a finales de 2021". No hay lugar a dudas. El solista británico va a ofrecer un concierto virtual dentro de unos días para despedirse del 2020 e inaugurar el 2021 bajo el título de TheLPShowAct4 y a partir de ese momento se pondrá a trabajar en sus nuevas canciones.

La buena noticia de esta cuenta atrás es que apenas nos queda un año para poder disfrutar del sucesor de LP1, el debut discográfico del ex One Direction, que puso a la venta a finales de 2019 y que, cómo le ha sucedido a la gran mayoría de artistas, no ha podido presentar en directo.

Con la espina clavada de no poder llevar al público las canciones de ese disco, Liam Payne se ha rodeado de algunos de sus mejores amigos y colaboradores para ofrecer una serie de shows virtuales que resumen a la perfección su trayectoria hasta la fecha incluyendo su etapa como solista y como miembro de One Direction.

Precisamente sobre la banda, el inglés siempre se ha mostrado muy abierto a un posible regreso de la formación en directo (con grandes visos de que sea como cuarteto) aunque no parece que este sea el mejor momento para que eso suceda.

Liam sigue manteniendo una estrecha relación con sus ex compañeros de formación y hace apenas unos días salía en defensa de Harry Styles. Su amigo y también ex One Direction ha sido muy criticado por los sectores más ultraconservadores de muchos países que le han acusado de feminizar a los hombres tras lucir un vestido en la portada de Vogue. Payne ha dejado claro que apoya incondicionalmente a Harry y que sigue siendo el mismo chico que conoció en la boyband británica más vendedora de la historia.

Quien sabe si la buena relación entre ambos músicos podría traducirse en una colaboración para el futurible disco de Liam Payne que ya ha echado a andar y al que provisionalmente llamaremos, como no iba a ser de otra forma, LP2.