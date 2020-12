Nochevieja ya está aquí. Es, sin duda, la noche más celebrada del año, aunque este 2020 va a ser muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. No podremos ofrecer esas multitudinarias fiestas que definen esta última noche del año, pero seguro que se mantienen muchas otras tradiciones y supersticiones típicas del 31 de diciembre.

Muchos usarán ropa interior de color rojo. Las uvas se habrán agotado ya en muchos supermercados. Muchos meterán oro en su copa de champán. Y otros tantos tendrán preparados sus petardos para hacer ruido tras las campanadas. Y sobre esta última costumbre ha querido hacer una reflexión Dani Rovira.

De sobra es conocida su militancia en la causa que defiende los derechos de los animales. Raro es el que no asocia a los perros abandonados con él. Pero no sólo ha querido ponerse en la piel de los animales, también en la de otras personas que no reciben con buena cara esa tradición.

No a los petardos

Rovira tiene claro que no puede defender esos petardos que sonarán esta Nochevieja. Todo lo contrario, ha compartido una reflexión para intentar hacer cambiar de opinión a los que ya los tienen en mente.

“Recuerda que cuando tiras petardos o cohetes dañas la salud de personas vulnerables (bebés, asmáticos, niños con espectro autista, ancianos...), siembras el pánico en muchos animales, produces molestias por ruidos y contaminas innecesariamente el medio ambiente por gases tóxicos”, compartía en redes junto a un vídeo que apoya sus palabras.

“Lo que para ti puede ser una diversión, para otros puede ser una tortura insoportable. Ponte en su lugar. Empatiza. Hay muchas formas de divertirse sin dañar a nadie. 🙏🏻”, terminaba.

Y sus palabras han recibido muchos aplausos y respaldo. Ha logrado que incluso algún valenciano se lo plantee: “Como buena valenciana, he crecido entre petardos y esperaba la " mascletà" del mediodía en Fallas. Sinceramente, nunca lo vi desde el ángulo que lo enfoca este vídeo. Hay que ser más empáticos. Me dio mucho que pensar. 🤔”.