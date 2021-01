Nicki Minaj comparte las primeras imágenes de su hijo de tres meses de edad

Nicki Minaj y su marido Kenneth Petty daban la bienvenida a su primer hijo el 30 de septiembre. Desde entonces, la rapera no había enseñado más que un piececito del bebé, por lo que sus seguidores tenían ganas de ver al recién nacido en su plenitud. Y el debut fotográfico del niño al que llaman Papa Bear ha sido por todo lo alto.

El bebé luce outfits de marcas como Gucci, Fendi o Versace a sus tres meses de edad. Además de unos accesorios muy brillantes como pulseras y cadenas al cuello de diamantes. Sin duda, sus padres tienen una gran influencia en el look de su hijo que no va a pasar desapercibido. El parecido del pequeño a su madre también ha sido lo más comentado y es que son dos gotas de agua.

“Papa Bear, muchísimas gracias por haberme elegido como tu madre. Os deseo un feliz y próspero Año Nuevo. Gracias por vuestro amor y apoyo en este camino. Ha significado mucho para mí. Convertirme en mamá ha sido de lejos el trabajo en el que me he embarcado que más me ha llenado. Mando mucho amor a todas las mares superheroínas ahí fuera. Un fuerte abrazo a todas las madres que han estado embarazadas durante este año tan complicado”, escribía en la publicación.

Su experiencia como madre

Nicki Minaj ya compartía en un Preguntas & Respuestas en redes sociales su experiencia siendo madre. Inundaba Twitter con la más sincera opinión de que dar el pecho es "muy doloroso” y que su hijo “solía darme patadas muy fuertes en la tripa por la noche a la misma hora si no me levantaba y andaba con él”. Además de hacer mención especial a Ciara y Ariana Grande por su apoyo incondicional.

Aunque la pareja se ha abierto a contar su historia y ya sabemos cuánto se parece el hijo a su madre, el nombre parece quedarse en secreto. De momento, tendremos que referirnos a él como Papa Bear.