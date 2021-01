Tom Parker (The Wanted) tiene una buena noticia sobre su tumor cerebral

Tom Parker nos dejaba sin palabras a mediados del mes de octubre cuando confirmaba de manera pública que padecía un tumor cerebral inoperable y terminal. El artista inglés, que formó parte de The Wanted, reveló que los médicos le habían diagnosticado un gliobastoma de grado 4 cuya esperanza de vida suele ser de entre 3 a 18 meses.

Pero tres meses después el músico nos ha dado una pequeña y buena noticia sobre su enfermedad. A través de sus redes sociales ha querido compartirlas con todos sus seguidores. Un comunicado que llega junto a una preciosa foto de familia con sus dos bebés, una de ellas recién nacida, y su mujer Kelsey Hardwick.

"REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA" comenzaba escribiendo Tom Parker en su perfil oficial de Instagram. "Estas son las palabras que recibí hoy y no puedo dejar de repetirlas una y otra vez. Me hicieron una resonancia magnética el martes y mis resultados de hoy fueron una reducción significativa del tumor y estoy respondiendo bien al tratamiento. ¡Todos los días sigo luchando para encoger a este bastardo! No puedo agradecer lo suficiente a nuestro maravilloso Sistema Nacional de Salud. Todos están pasando por un momento difícil, pero apreciamos el trabajo que están haciendo en la primera línea".

"Para mi increíble esposa @being_kelsey, quien literalmente ha sido mi roca. Mis bebés, lucho por vosotros cada segundo de cada día. Amigos, familiares y todos en este viaje conmigo, me ayudaron a superar mis días más oscuros. Para todos los que están aquí, su amor, luz y positividad me han inspirado. Cada mensaje no ha pasado desapercibido, me han dado mucha fuerza. Este viaje es una montaña rusa, eso es seguro. Hoy es un maldito buen día" escribió el ex componente de The Wanted.

La banda formada por Max, Tom, Jay, Nathan y Siva decidió anunciar un descanso indefinido hace seis años. Su trayectoria estuvo protagonizada por hits internacionales como Glad You Came, Chasing The Sun, Walks Like Rihanna, Warzone o I Found You. En 2014 anunciaron una separación temporal para emprender proyectos en solitario.

Nathan Sykes, Max George y Siva Kaneswaran contestaron a las pocas horas de que se conociera su diagnóstico y le han seguido brindando su apoyo durante este tiempo.