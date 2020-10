Tom Parker (The Wanted) anuncia que padece un tumor cerebral inoperable y terminal

Tom Parker, Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran y Nathan Sykes triunfaron a comienzos de 2010 como The Wanted. La boyband británica se convirtió en un auténtico fenómeno de masas en apenas un par de años y con apenas un par de discos. Pero a mediados de la década, la formación desapareció de los focos de la actualidad a la que ha vuelto por una terrible noticia.

Uno de sus miembros, Tom Parker, ha confirmado a través de sus redes sociales y de una entrevista con OK Magazine que padece un tumor cerebral inoperable y terminal. El artista inglés ha revelado que los médicos le diagnosticaron un gliobastoma de grado 4 cuya esperanza de vida suele ser de entre 3 a 18 meses.

"Hola chicxs. Ya sabéis que ambos llevamos unas cuántas semanas en silencio en las redes sociales y ha llegado el momento de explicaros por qué. No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento. Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos exponer todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos de nuestra propia boca" comenzaba explicando en su perfil oficial de Instagram.

"Estamos todos absolutamente devastados pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos vuestra tristeza, solo queremos amor y positividad y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencer esto. Tom y Kelsey” concluía el ex The Wanted.

Tom Parker y su mujer han desvelado en la revista que fue hace 6 semanas cuando recibieron la fatal noticia. "Corrieron la cortina junto a mi cama y me dijeron que era un tumor cerebral y que era terminal. Desde ese momento le he dado muchas vueltas pero aún no he sido capaz de procesarlo" ha explicado el artista.

La banda formada por Max, Tom, Jay, Nathan y Siva decidió anunciar un descanso indefinido hace seis años. Su trayectoria estuvo protagonizada por hits internacionales como Glad You Came, Chasing The Sun, Walks Like Rihanna, Warzone o I Found You. En 2014 anunciaron una separación temporal para emprender proyectos en solitario.

La reacción de los miembros de The Wanted

Famosos, personalidades, músicos y otros VIPs han mandado sus mensajes de apoyo y ánimo a Tom Parker pero los más emotivos y esperados han sido los de los miembros de The Wanted. Sus ex compañeros no han dudado en arropar al cantante en estos duros momentos.

Siva Kaneswaran: "Tom y Kelsey, estamos con vosotros en todo este camino. Yo sólo sé que esta estrella del rock siempre ha dado el 150% con todo lo que ha hecho y sé que así es como vamos a afrontar todo esto".

Max George: "Estamos todos en este viaje juntos... y no puedo esperar para volver al escenario contigo y los chicos para tener una celebración adecuada cuando estés mejor".

Nathan Sykes: "He estado intentando pensar qué podría decir durante días, pero simplemente no hay palabras. Es simplemente la situación más increíblemente cruel. En cualquier caso, Tom afrontará esto con el mismo vigor con el que lo hace todo y mentalizándose como nunca antes lo había hecho".