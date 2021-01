Doja Cat y las pistas sobre su próximo disco: Planet her y 8 posibles colaboraciones

Doja Cat ha sido uno de los nombres propios del 2020. Para bien (ha sido una de las artistas revelación del año) y para mal (sus polémicas nunca la abandonan). Y parece que la solista quiere continuar con el mismo guión en 2021.

Para ello ya tendría preparado su nuevo proyecto musical cuyo título, si hacemos caso al cambio de nombre que ha sufrido su perfil en las redes sociales sería Planet her. Así es como se la puede encontrar ahora mismo en Twitter o Instagram.

Pero es que además de este posible nombre, Doja Cat también ha ofrecido otro juego a sus miles de seguidores. ¿Por qué solo sigue a 8 cuentas en la red social del pajarito? La respuesta hay que dársela a ella: "Les sigo por una razooooooooooooooon. ¡Adivinadlo!" escribió a través de sus perfiles.

El listado de supuestos colaboradores no tiene desperdicio: Megan Thee Stallion, Young Thug, Saweetie, French Montana, A$AP Ferg, The Weeknd, Ariana Grande y SZA. Precisamente este mismo viernes ha estrenado una colaboración con Saweetie llamada Best friend.

No queda claro si dado que forma parte del club VIP de seguidores en Twitter habrá también una colaboración en ese supuesto Planet her que estaría en camino. Sobre las posibles colaboraciones con The Weeknd y Ariana Grande ya os contamos en su día los fuertes rumores. De hecho Doja Cat ya había colaborado con la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) en el tema Motive.