Una mujer conocida de nuestro país ha sido nuevamente infiel a su pareja con un conocido cantante de nuestro país. Estas eran las palabras que ponían en alerta a los espectadores de Viva la vida este domingo. Kiko Matamoros parecía tener una información que dejaría en jaque a una pareja.

El colaborador jugó a dar pistas antes de desvelar la identidad de los implicados. Tres implicados que han estado varias veces por los platós de Mediaset, juntos y por separado. Los hechos tuvieron lugar en Marbella y el contexto era un evento en el que varias celebs se convertían en Reyes Magos en un centro comercial.

Exacto, estaba hablando de esa polémica aparición de Kiko Rivera, Fani Carvajal y Omar Montes que dio tanto que hablar. Matamoros aseguró que fue ella la que empezó a hacerle ojitos a uno de sus compañeros.

Triángulo amoroso

Acabó anunciando que Fani "ha tenido un affaire con Omar Montes, lo siento mucho por Christofer, que ha sido damnificado otra vez. Si alguien tiene claro no estar con una persona, que no esté". Además, añadió que no sólo habían pasado una noche juntos, sino que Fani, que tenía que haber vuelto a casa, alargó su estancia en Marbella una noche más para pasarla con el cantante.

El programa, que siempre busca las dos versiones, llamó por teléfono a Christofer. Todos estaban pendientes de su reacción que ya está acostumbrado a este tipo de acusaciones. Recordemos que la pareja se hizo popular tras su paso por La isla de las tentaciones. Ella le puso los cuernos durante el reality y él quedó destrozado. Desde entonces, su relación ha sido una montaña rusa de idas y venidas.

Pues bien, su reacción fue inesperada. Se echó a reír y aseguró que no se creía nada de lo que había dicho Matamoros. Fani estaba a su lado y también negó la información y aseguró que no podrían salir pruebas porque era imposible que las hubiera.

Los colaboradores de Viva la vida le echaron en cara que fuera una estrategia más para seguir saliendo en la tele. “No me hace falta inventarme algo para estar en la palestra, porque yo no lo he sacado", aseguraba ella.

Kiko Matamoros se hace eco de esta supuesta infidelidad de Fani hacia Christofer 😱 #VivaLaVida366 https://t.co/GAkOuMubVL — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 10, 2021

Matamoros aseguró que Christofer no era el único damnificado y que había otra casa en la que habría que dar explicaciones. Omar, por su parte, no ha hecho declaraciones. El cantante prefiere centrarse en la promoción de su nueva colaboración con Beatriz Luengo y Yotuel.