Antena 3 desvela sus planes con la serie ‘Mujer’: dos días esta semana y capítulos incompletos

Las grandes cadenas de televisión están armando la que será su programación para este invierno. Y es que pasadas las Navidades, toca sacar la artillería pesada para luchar en la guerra de las audiencias. Antena 3 lo tiene fácil, pues de momento seguirá apostando por su contenido estrella: la serie Mujer.

La ficción turca, convertida en un fenómeno de masas, vuelve a su horario habitual. A partir de esta semana, Mujer se emitirá los lunes y los martes después de El Hormiguero, que regresa tras las vacaciones. Se supone que debería empezar a las 22:45 horas, pero los espectadores, que están escarmentados de otras veces, saben que Bahar y compañía no aparecen en pantalla hasta las 23:00 aproximadamente.

Mujer volverá a ocupar dos noches a la semana y lo hará sin Mi hija, la otra serie turca que arrasa en Antena 3. No obstante, la emisión no será más larga de lo normal. La cadena principal de Atresmedia seguirá ofreciendo episodios incompletos. Por lo tanto, el lunes 11 de enero se podrá ver la primera parte del capítulo 41 y el martes 12 la segunda.

Bahar y Sarp hablan por fin

En la última entrega de Mujer, la puerta se abrió y Bahar y Sarp se vieron las caras por fin (lo que les ha costado). Sin embargo, los incondiconales seguidores de la serie se quedaron con las ganas de verlos hablar y ponerse al día.

Pues bien, el reencuentro de los reencuentros se producirá este lunes en horario de máxima audiencia. Será un punto de inflexión para Bajar, para sus hijos y para Sarp. Todo cambiará para ellos a partir de ese momento.

También cambiará para Arif al ver que todos los planes que tenía en la cabeza se desmoronan. Y Sirin, que lleva tanto tiempo orquestando cosas maquiavélicas, también se verá afectada por el reencuentro de Bahar y Sarp.

Mujer dará un nuevo giro que cambiará la historia de la serie para siempre.

A 'Mujer' le sale competencia

Al ver que Mujer, una serie turca cuya emisión estaba destinada a Nova, ha tenido tanto éxito, Mediaset España intentará hacer lo mismo con Love is in the air, otra telenovela hecha en Turquía que se estrena este lunes en Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Be Mad.

Esta comedia romántica, que narra la historia de amor de Eda y Serkan, un ambicioso y apuesto arquitecto, no coincidirá con Mujer porque está previsto que su emisión arranque a las 22:00 horas. Sin embargo, tenemos la ligera sospecha de que si funciona en Telecinco podría convertirse en la nueva arma arrojadiza de la cadena.

Si quieres saberlo todo sobre Love is in the air antes de su estreno puedes leer este artículo que hemos preparado con todas las claves de la que podría ser el próximo hit de Mediaset en ficción. Hay que recordar que el grupo de comunicación ya cosechó un gran éxito con Erkenci Kus en Divinity.