No es la primera vez que Robbie Williams y Kylie Minogue unen sus fuerzas para hacer un dúo musical. La pareja de intérpretes grabó Kids hace ya 20 años, un tema que se convirtió en un éxito instantáneo que irrumpió en las listas de éxitos con una letra que desprende una enorme sensualidad. Ahora, los artistas volverán a brindarnos un nuevo tema a dúo.

Según varios medios, como recoge NME, Robbie Williams y Kylie Minogue han grabado un nuevo sencillo juntos en secreto. Así lo ha anunciado el británico: "Tengo una canción con la señorita Kylie Minogue, tengo grandes planes para ella si ella está dispuesta. Tengo grandes planes". Así se puede escuchar en las declaraciones recogidas por el diario británico Daily Star.

La situación actual, en la que el coronavirus está lastrando y complicando la producción y el lanzamiento de nuevas canciones, también afectará sus planes. No hay, por tanto, planes concretos para el lanzamiento de esta canción, pero lo que sí está claro es que no se tratará de un remix de otra canción ya existente, como pasó hace unas pocas semanas con Real Groove, la canción que la australiana presentó con Dua Lipa en Studio 2054.

Se trata de la primera colaboración de ambos cantantes desde Kids, el tema que lanzaron en el año 2000 y que fue un auténtico éxito, hasta que perdieron el liderazgo de las listas en Reino Unido con la irrupción de U2 y su Beautiful Day.

Robbie Williams confirma un nuevo dúo con Kylie Minogue

No sabemos cuál será el estilo con el que nos sorprenderán con este dueto, pero si seguimos las pistas, puede que se dejen llevar por el estilo disco que ahora está más de moda que nunca y tantas alegrías está dando a muchos artistas. El último disco de Kylie Minogue, sin ir más lejos, se llama Disco, y ha sido una auténtica sensación la forma en la que ha traído a la actualidad el sonido más discotequero de los 80.

Kylie Minogue y Robbie Williams, en los Mtv Europe Music Awards del 2000. / Brian Rasic/Getty Images

Además, Robbie Williams también es un apasionado de este estilo musical. No hay que olvidar que colaboró en la escritura de Your Disco Needs You y cantó en la parte del estribillo. Minogue incluyó este tema en su disco Light Years de 2001. Por eso, no sería descabellado pensar que el británico se acoja a este estilo musical para lanzar sus nuevas canciones, que ya están en producción "Tengo que decir, mientras miro la lista de mis nuevas canciones de mi nuevo álbum, que no sé cuándo saldrá, que tiene un toque muy disco", ha dicho el británico en declaraciones recogidas por NME.