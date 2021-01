Little Mix seguirá como trío y promete sorpresas en primavera

Little Mix ha vivido un 2020 muy convulso de principio a fin. Una montaña rusa de emociones que ha incluido una pandemia mundial, el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, Confetti, y la salida de una de sus componentes: Jesy Nelson.

Sin embargo, la girl band ha confirmado que seguirá dando mucha guerra en 2021. La formación continuará como trío sin cerrar las puertas a un posible regreso de Jesy Nelson en el futuro. Pero a corto plazo, la idea de Perrie Edwards, Jade Thirlwall y Leigh-Anne Pinnock es sorprender a su amplia legión de seguidores esta misma primavera.

El trío ha confirmado a The Sun que la nueva música del trío Little Mix estará en la calle "muy pronto. Estamos trabajando en algo realmente emocionante que verá la luz esta primavera y no podemos esperar para que lo podáis escuchar".

Un ilusionante objetivo para el 2021, un año en el que las tres cantantes quieren seguir reivindicando la figura de uno de los grupos de renombre del Reino Unido. Y precisamente en su tierra natal han celebrado el número 1 en la lista de sencillos con Sweet melody.

Little Mix, sin Jesy Nelson

No cabe duda de que una de las incógnitas será el estado psicológico de la formación tras la salida de una de sus componentes. Jesy Nelson dejaba en shock a todxs lxs littlemixers abandonando la banda a sus 29 años: "La verdad es que estar en un grupo me ha pasado factura a nivel mental. He tenido una constante presión al estar en una girlband y tener unas expectativas muy duras. Es entonces cuando, tras considerarlo mucho, y con todo el dolor de mi corazón, anuncio que me voy de Little Mix".

El trío seguro que no perderá el contacto con su ex compañera deseando, primero, su recuperación mental y, después, su regreso: "La queremos mucho y estamos de acuerdo en que es muy importante que haga lo correcto para su salud mental y su bienestar. Todavía estamos disfrutando mucho nuestro viaje de Little Mix y las 3 no estamos listos para que acabe".